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Незвичайно, але ефективно: чому досвідчені городники радять підживити перець… пшоном
Перець — це одна з найпопулярніших і найсмачніших овочевих культур, яку вирощують багато городників в Україні. Однак виростити гарний і крупний перець не так просто, як може здатися, пише ua-vestnik.com.
Для того, щоб отримати гарний врожай перцю, досвідчені городники радять підживлювати його пшоном. Воно сприяє поліпшенню структури ґрунту, підвищенню його родючості та повітропроникності, а також є хорошим джерелом азоту для рослин.
Підживлення пшоном сприяє більш ранньому та рясному цвітінню перцю, збільшенню кількості та розміру плодів, поліпшенню їх смаку та аромату. Підживлення пшоном також підвищує імунітет перцю до хвороб та шкідників, особливо до мурах, які не люблять цю крупу.
Для приготування підживлення з пшона вам знадобиться 1 кг пшона і 5 літрів води. Для цього треба залити пшоно водою у велику ємність і залишити на добу. Потім періодично перемішуйте суміш, щоб крупа не скисла. Далі процідіть отриманий настій через марлю чи сито. Після цього додайте ще 5 літрів води до настою та перемішайте.
Підживлення з пшона можна використовувати для поливу перцю на будь-якій стадії його розвитку: від розсади до збирання врожаю. Підживлення можна проводити раз на два тижні або за потребою. Для поливу перцю використовуйте розведений настій із пшона в пропорції 1:2 (1 літр настою на 2 літри води). Поливайте перець вранці або ввечері, уникаючи попадання настою на листя та квіти.
Паніше «ФАКТИ» писали, що робити, якщо листя перцю починають в’янути, а потім жовтіють.72
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