Перець солодкий, баклажани і не тільки: аграрій з Київщини розповів, які рослини можна досіяти в березні

Аграрій з Київщини пан Валерій, який раніше показував, як краще організувати вирощування розсади вдома, надав поради городникам з приводу того, насіння яких рослин можна досіяти у березні.

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Так, на каналі «Наша дача» він нагадав, що йдеться про рослини, насіння яких висівалося раніше, у лютому. Та додав, що їх можна досівати ще протягом всього першого місяця весни. Так, зокрема, йдеться про бегонію, пеларгонію, еустому, петунії, вербену…

Він радить у першій половині березня також сіяти перець солодкий, баклажани, селеру кореневу, кущову петунію та томати високорослі для теплиць.

В середині місяці — суницю на розсаду, алісум, сальвію, лобелію та дельфініум, а також ранню капусту.

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А наприкінці місяці — насіння цибулі ріпчастої на розсаду.

А ось огірки, низькорослі томати для відкритого грунту він у березні сіяти не радить. Адже розсада швидко йде в рост, а висаджувати її потрібно буде лише у другій половині травня.

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Втім, деякі огородники радять висаджувати томати от огірки на розсаду саме у березні. Так, городниця з Одеси розповіла, які дні у березні можна, за місячним календарем, назвати «золотими» для посіву насіння овочів.

Фото Pixabay

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