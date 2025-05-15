Левам категорично протипоказаний алкоголь, а Діви ризикують викликати гнів начальства: гороскоп на 15 травня та попередження від мольфара

Астрологи, які раніше розповіли, яким трьом знакам зодіаку Фортуна допоможе розбагатіти влітку 2025 року, склали прогноз на 15 травня, інформує astrosage.com.

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Козеріг

Спорт допоможе підтримати витривалість. Проведіть час із близькими та змініть своє домінуюче ставлення в родині. Неочікувана пропозиція може полегшити ваше становище, але вечірні плани можуть змінитися.

Водолій

Слідкуйте за харчуванням і прислухайтесь до порад щодо фінансів. Спілкування з близькими принесе користь. Хороший день для навчання та перегляду планів. Старий друг може нагадати про теплі спогади.

Риби

Займіться спортом, медитацією чи йогою. Фінансові вкладення можуть бути вдалими. Вечір принесе несподіваних гостей. Відпустка з коханою людиною буде незабутньою.

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Овен

День наповнений позитивною енергією. Ви можете досягти давніх цілей та покращити свої робочі результати. Вечірній відпочинок на свіжому повітрі подарує натхнення.

Телець

Надія і перспективи наповнюють цей день. Вдалий момент для фінансових вкладень. Успіх у роботі та підтримка колег дадуть поштовх до нових звершень.

Близнюки

Час для здоров’я та відновлення сил. Фінансові рішення можуть принести гарний прибуток. Несподівані новини або природна краса стануть джерелом радості.

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Рак

Фізична активність буде корисною. Інвестиції обіцяють прибуток. Вечір із друзями чи шопінг створять гарний настрій. Утримайтеся від шкідливих звичок.

Лев

Здоров’я потребує уваги. Не вживайте алкоголь. Уникайте напруги у стосунках, насолоджуйтеся моментами з близькими. Вечір принесе нові ідеї та спілкування з цікавими людьми.

Діва

Медитація допоможе зберегти баланс. Уникайте ризикованих фінансових вкладень. Стосунки вимагатимуть терпіння. На роботі можливі виклики та критика з боку керівництва — важливо діяти дипломатично.

Терези

Тримайте баланс між роботою та сім’єю. Не витрачайте надто багато коштів на розваги. Уникайте надмірної щедрості та спілкуйтеся з тими, хто вас цінує.

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Скорпіон

День наповнений енергією. Вдалий момент для отримання позики або організації заходу. Не захоплюйтесь ілюзіями, але ставте амбітні цілі.

Стрілець

Святкування власної перемоги принесе радість, але будьте обережні з фінансами. Ваші досягнення будуть відзначені керівництвом, а у вільний час ви зможете займатися своїми улюбленими справами.

Як писали «ФАКТИ», фахівці у галузі Східних гороскопів склали прогноз на тиждень з 12 по 18 травня.

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