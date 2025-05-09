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Чемпіонат України з футболу, 28-й тур, 9 — 12 травня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
У п'ятницю, 9 травня, матчами у Києві та Житомирі за участю «Шахтаря» та «Динамо», яке підписало контракт з футболістом із Колумбії, стартує 28-й тур української прем'єр-ліги.
Чемпіонат України. 28-й тур
9 травня (п'ятниця)
«Зоря» (Луганськ) — «Шахтар» (Донецьк) — 0:0. На 17-й хвилині вилучено Грама («Шахтар»). Юніорські склади — 1:2.
«Шахтар»: Фесюн, Педро Енріке (Назарина, 70), Бондар, Грам, Вінісіус, Криськів, Бондаренко, Марлон (Фарина, 68), Педріньо (Невертон, 70), Кевін (Швед, 74), Егіналдо (Цуканов, 70).
У 28-му турі УПЛ також зіграють: 9 травня (п'ятниця) — «Полісся» — «Динамо» (18:00); 10 травня (субота) — «Ворскла» — «Чорноморець» (13:00), «Оболонь» — ЛНЗ (15:30), «Рух» — «Верес» (18:00); 11 травня (неділя) — «Кривбас» — «Колос» (13:00), «Карпати» — «Олександрія» (18:00); 12 травня (понеділок) — «Інгулець» — «Лівий берег» (15:30).
Становище команд:
1. «Динамо» — 67 очок (27 матчів);
2. «Олександрія» — 63 (27);
3. «Шахтар» — 58 (28);
4. «Кривбас» — 43 (27);
5. «Полісся» — 43 (27);
6. «Карпати» — 43 (27);
7. «Зоря» — 37 (28);
8. «Верес» — 35 (27);
9. «Рух» — 34 (27);
10. «Колос» — 29 (27);
11. «Оболонь» — 28 (27);
12. ЛНЗ — 28 (27);
13. «Ворскла» — 25 (27);
14. «Лівий берег» — 23 (27);
15. «Інгулець» — 20 (27);
16. «Чорноморець» — 18 (27).
Бомбардири: 17 м'ячів — Владислав Ванат («Динамо»); 13 — Єгор Твердохліб («Кривбас»); 11 — Георгій Судаков («Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Полісся»); 10 — Олександр Філіппов («Олександрія»), Артем Бондаренко («Шахтар»); 9 — Амбросій Чачуа («Карпати»); 8 — Петар Мічін, Пилип Будківський (обидва — «Зоря»), Бруніньо («Карпати»); 7 — Олександр Назаренко («Полісся»), Віталій Буяльський («Динамо»); 6 — Ігор Краснопір, Ярослав Карабін (обидва — «Рух»), Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко (обидва — «Динамо»), Хуан Безерра («Олександрія»), Кевін («Шахтар»); 5 — Олександр Зубков, Егіналдо (обидва — «Шахтар»), Мухаррем Яшарі (ЛНЗ), Микола Гайдучик, Луан (обидва — «Верес»), Андрій Цуріков («Колос»), Денис Янаков («Чорноморець»), Олександр Яцик («Зоря»).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у фіналі Кубка України з футболу зіграють донецький «Шахтар» та київське «Динамо».
Фото УПЛ65
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