Чемпіонат України з футболу, 26-й тур, 25 — 27 квітня: результати та відеоогляди матчів, становище команд

У п'ятницю, 25 квітня, поєдинками в Олександрії та Києві стартував 26-й тур української прем'єр-ліги, у центральному матчі якого зійдуться фіналісти Кубка країни донецький «Шахтар» та київське «Динамо».

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Чемпіонат України. 26-й тур

25 квітня (п'ятниця)

«Зоря» (Луганськ) — «Лівий берег» (Київ) — 2:1 (Антюх, 41, Яцик, 49 — Сідней, 64). Юніорскі склади — 2:1.

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«Інгулець» (Петрове) — «Олександрія» — 0:1 (Цара, 27). Юніорські склади — 1:2.

У 26-му турі УПЛ також зіграють: 26 квітня (субота) — «Чорноморець» — «Рух» (13:00), ЛНЗ — «Кривбас» (15:30), «Оболонь» — «Карпати» (18:00); 27 квітня (неділя) — «Ворскла» — «Верес» (13:00), «Колос» — «Полісся» (15:30), «Шахтар» — «Динамо» (18:00).

Становище команд:

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1. «Динамо» — 63 очки (25 матчів);

2. «Олександрія» — 60 (26);

3. «Шахтар» — 53 (25);

4. «Полісся» — 42 (25);

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5. «Карпати» — 39 (25);

6. «Кривбас» — 38 (24);

7. «Верес» — 35 (25);

8. «Зоря» — 35 (25);

9. «Рух» — 30 (25);

10. «Колос» — 27 (25);

11. ЛНЗ — 26 (25);

12. «Оболонь» — 24 (25);

13. «Лівий берег» — 23 (25);

14. «Ворскла» — 21 (25);

15. «Чорноморець» — 18 (25);

16. «Інгулець» — 17 (25).

Бомбардири: 15 м'ячів — Владислав Ванат («Динамо»); 11 — Георгій Судаков («Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Полісся»), Єгор Твердохліб («Кривбас»); 10 — Олександр Філіппов («Олександрія»); 9 — Артем Бондаренко («Шахтар»); 8 — Петар Мічін («Зоря»), Бруніньо («Карпати»); 7 — Олександр Назаренко («Полісся»), Амбросій Чачуа («Карпати»), Пилип Будківський («Зоря»), Віталій Буяльський («Динамо»); 6 — Ігор Краснопір, Ярослав Карабін (обидва — «Рух»), Андрій Ярмоленко («Динамо»), Хуан Безерра («Олександрія»); 5 — Олександр Зубков, Кевін (обидва — «Шахтар»), Мухаррем Яшарі (ЛНЗ), Микола Гайдучик, Луан (обидва — «Верес»), Микола Шапаренко («Динамо»), Андрій Цуріков («Колос»), Денис Янаков («Чорноморець»), Олександр Яцик («Зоря»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися пряму трансляцію поєдинку 26-го туру УПЛ між «Шахтарем» та «Динамо».

Фото ФК «Олександрія»

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