Вашингтон проти: США не хочуть бачити Зеленського на саміті НАТО

Сполучені Штати Америки виступають проти участі президента України Володимира Зеленського у саміті НАТО в Гаазі. Як повідомляє ANSA з посиланнями на дипломатичні джерела, засідання Ради Україна-НАТО відбудеться на рівні міністрів закордонних справ.

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За інформацією агентства, запрошення на зустріч були надіслані лише чотирьом азіатським партнерам: Японії, Південній Кореї, Австралії та Новій Зеландії.

«Майже всі союзники висловили сумніви щодо цього вибору у Вашингтоні», — повідомило джерело видання.

Згідно з наданою інформацією, під час саміту НАТО, як пише ANSA, можливий «дуже лаконічний» порядок денний, на відмінну від попередніх засідань, щоб уникнути напруги з головою Білого дому Дональдом Трампом.

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Зокрема, засідання, яке відбудеться 25 червня, буде присвячене збільшенню військових витрат і остаточному ухваленню цілей щодо сил і засобів. У виданні зазначили, що проведення Ради Україна-НАТО на рівні лідерів, як це було в минулому, не заплановано.

Крім того, у календарі запланована вечеря, яку Нідерландські монархи запропонували лідерам увечері 24 червня. На заході, як очікується, будуть присутні азійські партнери.

Раніше стало відомо, що державний секретар США Марко Рубіо візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Туреччині 14−16 травня, де будуть обговорювати припинення війни росії проти України.

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Саміт лідерів країн НАТО 2025 року проходитиме у Гаазі з 24 по 26 червня. Очікується, що у саміті візьме участь також президент України Володимир Зеленський.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який погодився з Трампом щодо бачення миру в Україні, під час перебування у Варшаві заявив, що союзники на саміті у Вашингтоні підтвердили незворотність шляху України до НАТО.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», що у паризьких переговорах щодо створення міжнародних сил безпеки для України візьмуть участь керівники військових відомств з понад 30 країн. Це стало відомо після саміту європейських лідерів у Лондоні.

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