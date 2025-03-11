Керівники військових відомств з понад 30 країн візьмуть участь у паризьких переговорах щодо створення міжнародних сил безпеки для України. Ця зустріч стала наслідком саміту європейських лідерів у Лондоні. Французький військовий чиновник повідомив, що міжнародні сили будуть спрямовані на те, щоб утримати росію від нового наступу після того, як будь-яке перемир'я в Україні набуде чинності. Довгий список учасників дискусій також включатиме країни Азії та Океанії, які приєднаються до них дистанційно, сказав французький урядовець.

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Міжнародний склад учасників зустрічі свідчить про те, наскільки широко Франція і Великобританія, які працюють спільно, розкидають свої мережі, прагнучи створити те, що французький урядовець назвав коаліцією країн, «здатних і готових» долучитися до зусиль із захисту України у разі припинення вогню, пише Associated Press.

Сили, які планують створити Франція і Великобританія, будуть спрямовані на посилення України й стримування нового широкомасштабного російського наступу після припинення вогню, сказав чиновник. Вони можуть включати важке озброєння і запаси зброї, які можуть бути перекинуті протягом декількох годин або днів для допомоги в обороні України в разі російського нападу.

Французько-британський план буде представлений військовим з більш ніж 30 країн в першій частині переговорів вже 11 березня, сказав чиновник.

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Друга частина переговорів включатиме «більш точні й конкретні» дискусії, де учасникам буде запропоновано сказати, чи можуть їхні збройні сили зробити свій внесок, і якщо так, то яким чином, сказав офіційний представник.

Урядовець, однак, підкреслив, що остаточне рішення про те, чи братимуть країни участь у цих силах, буде прийматися на політичному рівні, лідерами урядів. У паризьких переговорах візьмуть участь командувачі арміями або їхні представники майже з усіх 32 країн-членів військового альянсу НАТО — за винятком Сполучених Штатів Америки. За словами чиновника, Сполучені Штати не були запрошені, тому що європейські країни хочуть продемонструвати, що вони можуть взяти на себе відповідальність за значну частину системи безпеки в Україні після припинення вогню. Також будуть присутні начальники штабів Ірландії та Кіпру і представник Австрії — країн, які не є членами НАТО, але входять до Європейського Союзу.

Додамо, що в Європі стурбовані зближенням США з росією. Приходить розуміння, що дипломатією путіна не перемогти, тільки військовим шляхом.

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