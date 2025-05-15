Україна втратила ще одного героя: на фронті загинув актор Максим Неліпа

Україна втратила ще одного захисника. 12 травня на фронті загинув відомий телеведучий, актор та військовослужбовець ЗСУ Максим Неліпа. Йому було 48 років. Про смерть актора повідомили близькі друзі та колеги, зокрема телеведуча Олена Філонова та заступник генерального директора в FC Dynamo Kyiv Максим Радуцький.

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Максим Неліпа. Фото з Facebook

Максим Неліпа став відомим завдяки своїй роботі на телебаченні в проєктах «Хто там» та «Танці з зірками» на 1+1, «Підйом» на «Новому каналі», участі у КВК та гумористичних проєктах «Дизель шоу». Після початку повномасштабного вторгнення росії він добровільно вступив до лав ЗСУ, щоб захищати Україну. У січні 2025 року Неліпа отримав важке поранення на фронті, переніс кілька операцій, реабілітацію, але попри це все одно повернувся на військову службу.

За словами його дружини Тамари Неліпи, обставини загибелі поки що встановлюються. Відомо, що Максим командував розвідувальним взводом і неодноразово брав участь у бойових операціях.

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«У мене немає слів і сліз. Мої співчуття нашим дітям, найглибші співчуття мамі Максіка, рідним і друзям! Співчуваю собі та всім нам! Це нестерпна втрата. Будь проклята, війна», — написала Тамара Неліпа.

Вічна пам’ять герою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що на війні з росією загинув відомий виконавчий телепродюсер Юрій Кірпік.

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