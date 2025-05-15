41.10 / 41.69 46.13 / 46.85
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Гол-шедевр ударом зі своєї половини поля прикрасив матч чемпіонату Нідерландів (відео)

10:36 15 травня 2025
Браян Лінссен

У голландському футболі, що попрощався нещодавно зі своєю легендою, забито ще один шедевральний гол. Його автором став півзахисник «Неймегена» Браян Лінссен, «дубль» котрого приніс його команді розгромну домашню перемогу над «Бредою» (3:0).

На 70-й хвилині зустрічі 34-річний півзахисник, за плечима у якого виступи за «Фейєноорд» та японську «Ураву Ред Даймондс», отримав пас від одноклубника в центральному колі, вміло обробив м'яч і несподівано пробив зі своєї половини поля. Грецькому голкіперу суперників Костасу Лампрі, який далеко вийшов із воріт, тільки й залишалося, що спостерігати, як м'яч залетить у сітку.

До речі, за тур до фінішу чемпіонату Нідерландів чемпіонські перегони загострилися до краю. Лідер «Аякс» на 90+9-й хвилині втратив перемогу на полі «Гронінгема» (2:2) і дозволив себе обійти ПСВ «Ейндховен», який розгромив «Хераклес» (4:1). Перед вирішальними протистояннями ейндховенці випереджають столичного гранда на одне очко.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболістка збірної Мексики забила фантастичний переможний гол.

РЕКЛАМА

Фото ФК «Неймеген»

РЕКЛАМА

109

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Медовик. Фото Тетяни Петришиної

Ідеальний медовик, який завжди виходить: приготуйте, бо дуже смачно

Сирний кекс за рецептом фудблогерки Таллі Королеви

Духмяний кекс з кисломолочним сиром: порадуйте себе цією корисною випічкою

Як уникнути штрафу за непристебнутий пасок безпеки&nbsp;— Фото: Патрульна поліція Києва

Як водію уникнути штрафу за непристебнутий ремінь безпеки: важливий нюанс

Пенсія в Україні

Базова соціальна допомога: Сергій Коробкін пояснив, хто зможе з липня отримувати 4500 грн щомісяця

Наступний матеріал
Новини партнерів