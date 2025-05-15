Гол-шедевр ударом зі своєї половини поля прикрасив матч чемпіонату Нідерландів (відео)

У голландському футболі, що попрощався нещодавно зі своєю легендою, забито ще один шедевральний гол. Його автором став півзахисник «Неймегена» Браян Лінссен, «дубль» котрого приніс його команді розгромну домашню перемогу над «Бредою» (3:0).

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На 70-й хвилині зустрічі 34-річний півзахисник, за плечима у якого виступи за «Фейєноорд» та японську «Ураву Ред Даймондс», отримав пас від одноклубника в центральному колі, вміло обробив м'яч і несподівано пробив зі своєї половини поля. Грецькому голкіперу суперників Костасу Лампрі, який далеко вийшов із воріт, тільки й залишалося, що спостерігати, як м'яч залетить у сітку.

До речі, за тур до фінішу чемпіонату Нідерландів чемпіонські перегони загострилися до краю. Лідер «Аякс» на 90+9-й хвилині втратив перемогу на полі «Гронінгема» (2:2) і дозволив себе обійти ПСВ «Ейндховен», який розгромив «Хераклес» (4:1). Перед вирішальними протистояннями ейндховенці випереджають столичного гранда на одне очко.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболістка збірної Мексики забила фантастичний переможний гол.

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Фото ФК «Неймеген»

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