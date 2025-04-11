Помер легендарний футбольний тренер, який взяв шість трофеїв з «Реалом» (фото)

У віці 82 років пішов із життя колишній головний тренер «Аякса», «Реала» та збірної Нідерландів Лео Бенхаккер, повідомляє Telegraaf. Раніше не стало володаря «Золотого м'яча», який переміг косоокість і рак.

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За роки яскравої кар'єри уродженець Роттердама Бенхаккер, який ніколи не грав у футбол на професіональному рівні, тричі ставав чемпіоном Нідерландів з «Аяксом» та двічі з «Фейєноордом». Під його керівництвом «Реал» тричі виграв чемпіонат Іспанії (1987, 1988, 1989 роки), взяв Кубок і двічі Суперкубок країни, а збірна Нідерландів з Рудом Гуллітом, Рональдом Куманом та Марко ван Бастеном у складі виступала на чемпіонаті світу 1990 року.

Лео Бенхаккер із чемпіонським трофеєм, здобутим з "Фейєноордом"

Також Бенхаккер очолював «Сарагосу», «Грассхоппер» та клуби з Туреччини і Мексики, а також збірні Саудівської Аравії, Тринідаду і Тобаго та Польщі. Завершив кар'єру фахівець у 2018 році на посаді технічного директора «Спарти» з Роттердама.

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З легендарним Йоханом Кройффом

«Лео був тренером із неперевершеною пристрастю та баченням, який знав, як впливати не лише на матчі, а й на людей. Він призначив мене тренером „Аякса“. Я вдячний йому за це. Мої думки з його сім'єю», — написав у соцмережі легендарний Рональд Куман.

«Спочивай з миром, тренере! Дякую за можливість здійснити мрію та грати за збірну Польщі», — написав знаменитий форвард Роберт Левандовські.

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До речі, саме на чолі збірної Польщі Бенхаккер перетинався з командою України. У 2008 році «жовто-сині» виграли у підопічних голландця товариський матч — 1:0, а єдиний м'яч забив нинішній тренер «Олександрії» Сергій Кравченко.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний футболіст і тренер Франц Беккенбауер, який пережив смерть сина.

Фото ANP, ФК «Фейєноорд»

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