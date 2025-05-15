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Події

Осиротіли дві доньки: на Покровському напрямку загинув колишній поліцейський

20:36 15 травня 2025
Старший солдат Сергій Косенко

Петриківська громада провела в останню дорогу старшого солдата Сергія Косенка. Це важка й болюча втрата для всіх, хто його знав. Коли молодість повинна розквітати, найкращі йдуть у вічність, захищаючи наше мирне життя, повідомляє громада. Захиснику було 38 років.

Сергій після школи навчався у Юр'ївському ПТУ. З 2010 по 2021 рік віддано служив у поліції міста Дніпро. Він мріяв, щоб в Україні якнайшвидше запанував мир, та його рідні були у безпеці, тому без сумніву взяв до рук зброю і пішов захищати український народ.

Воїн ще у 2021 році став на захист України у лавах Збройних Сил.

Загинув відважний боєць 7 травня 2025 року. Сталося це під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дачне Покровського району Донецької області. Без сина, чоловіка та батька залишилися мама, дружина та двоє маленьких донечок.

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Поховали героя у селі Іванівка зі всіма військовими почестями.

Раніше «ФАКТИ» писали, що на фронті загинув актор Максим Неліпа.

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