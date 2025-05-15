Застосуйте для поливу помідорів пластикову пляшку: ефект дійсно вражає

Городники дедалі частіше вдаються до цікавого трюку, який обмежує випаровування води, зміцнює коріння та запобігає хворобам рослин. І це рішення не коштує ні копійки. Результат буде помітним вже через кілька днів, пише zielonyogrodek.pl.

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Просто відріжте дно пластикової пляшки (наприклад, з-під мінеральної води), відкрутіть кришечку або зробіть у ній кілька отворів, а потім закопайте її догори дном поруч із рослиною — на глибину приблизно 15−20 см. Пляшка повинна діставати до кореневої зони помідора.

Під час поливу наливайте воду безпосередньо в пляшку, а не на поверхню ґрунту. Вода повільно просочується в землю, досягаючи саме туди, де вона потрібна. Завдяки цьому рослина має постійний доступ до вологи, і ви можете поливати її вдвічі рідше без ризику пересихання.

Пляшка, яку ви встромляєте в землю для поливу кореневої зони, повинна бути темною, оскільки це обмежує доступ світла всередину та запобігає росту водоростей та бактерій. Це дозволяє підтримувати чистоту води, а система зрошення працюватиме довше та безперебійно. Якщо у вас прозора пляшка, ви можете обгорнути її фольгою, пофарбувати або закопати глибше, щоб досягти того ж ефекту.

Таким чином зменшите втрати води до 50%, оскільки випаровування мінімізується. Водночас ви не піддаєте листя впливу вологи, що є надзвичайно важливим кроком у профілактиці грибкових захворювань. Помідори ростуть міцнішими, мають краще розвинену кореневу систему та менш схильні до стресу від вологи.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, як правильно поливати плодові дерева, щоб отримати врожай у подвійному розмірі.

Фото Pixabay

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