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Поливайте плодові дерева тільки так — і отримайте врожай у подвійному розмірі: поради досвідчених садівників
Досвідчені городники розповіли, як і коли треба поливати плодові дерева, пише Сусідка.
Вони наголошують, що холодна вода викликає у рослин стрес, особливо в молодих саджанців: вона сповільнює ріст і знижує стійкість до хвороб. Тому варто поливати лише відстояною, теплою водою з бочки. Так земля прогріта, і температурна різниця не шкодить корінню.
Також після кожного поливу треба замульчувати землю навколо рослин. Сухе сіно, солома, трава або навіть шматок картону збережуть вологу в ґрунті й не дозволять сонцю швидко її випарити. Це ще й природний захист від перегріву коренів у спеку.
Городники також радять після поливу обов’язково розрихлити землю навколо кущів і дерев. Це зламає ущільнену кірку, яка заважає волозі проникати донизу, і дозволить повітрю дійти до коренів.
Дерева не треба поливати поверхнево, зробіть канавку навколо стовбура глибиною 10−15 см і заливайте воду саме туди. Так вона потрапить прямо до глибоких коренів, не розтікшись марно по поверхні.
Садівники також наголошують, що надлишок води небезпечніший за посуху, адже корені можуть почати гнити.
Раніше «ФАКТИ» писали, чому рослини не варто поливати теплою водою, а також про те, як правильно поливати овочі на грядці.313
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