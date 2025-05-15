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Стиль життя

Секрети вибору ідеальної сумки на кожен день: деякі нюанси вас здивують

22:26 15 травня 2025
Сумка

Кожна жінка має кілька сумок для різних випадків життя. З однією добре подорожувати, бо вона містка, з іншою — ошатною — комфортно почуваєшся на вечірці. І дуже важливо вміти обрати комфортну повсякденну сумку. Перш за все, вона має бути містка. Наприклад, якщо ви працюєте в офісі, ідеально, якщо в неї поміщаються документи у форматі А4.

Ідеальна сумка має бути на блискавці. Тоді її вмісту (документам і грошам) не страшна злива чи снігопад.

А ще ідеальна сумка має бути з водонепроникного матеріалу.

Звичайно ж, важливий колір. Сумка має пасувати практично до всіх речей у вашому гардеробі. Наприклад, вона може бути бежевою, темно-синьою або в модному відтінку «мокко мус».

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Ідеальна сумка немарка. Адже, наприклад, білу сумку, світло-блакитну або світло-рожеву доведеться чистити постійно.

Звертайте увагу на якість. Бо немає нічого гіршого, якщо в сумці поламається змійка або відірветься ручка. Якісна сумка вас не підведе.

Нагадаємо про несподіваний тренд літа-2025 — пляжну сумку для міста.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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