«Важко передбачити, що станеться після цього»: посол США про переговори України та рф у Туреччині

Європейські лідери готові дочекатися завершення можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента путіна в Туреччині, перш ніж підштовхувати США до оголошення нових санкцій проти москви. Якщо путін відмовиться від зустрічі або росія не погодиться на негайне і безумовне припинення вогню, європейські лідери закликатимуть президента США Дональда Трампа виконати свою погрозу накласти санкції на москву. ЄС має намір підтримати новий пакет санкцій, спрямованих проти тіньового флоту російських нафтових танкерів, а також фізичних і юридичних осіб, які допомагають москві обходити енергетичні обмеження, причому очікується, що пропозиції будуть схвалені днями, пише Вloomberg.

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Після розмов між американськими та європейськими чиновниками стало зрозуміло, що американська сторона хоче дати можливість переговорам між росією та Україною відбутися в четвер, перш ніж посилювати тиск на путіна, — кажуть люди, які попросили не називати їхніх імен, обговорюючи приватні дискусії.

«На даний момент необхідно, щоб обидві сторони зібралися разом і вели переговори про міцний мир», — заявив журналістам під час онлайн-брифінгу посол США у НАТО Метью Вітакер.

Чи запровадять США додаткові санкції проти росії, якщо путін не дотримуватиметься режиму припинення вогню, Вітакер сказав, що «ми повинні побачити, як це розгортатиметься 15 травня, і просто робити крок за кроком».

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«Важко передбачити, що станеться після цього», — сказав він.

Пропозиції щодо санкцій проти Litasco Middle East DMCC, торговельного підрозділу російського нафтового гіганта ПАТ «Лукойл», що базується в Дубаї, швидше за все, будуть відхилені через заперечення з боку Угорщини, сказали двоє співрозмовників.

Очікується, що до пакету санкцій також увійдуть фізичні та юридичні особи, причетні до російської дезінформації та хакерських операцій, а також компанії в Китаї та інших країнах, які постачали росії деталі, що використовуються в озброєнні та безпілотниках, розгорнутих проти України, повідомляло раніше агентство Bloomberg.

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Нагадаємо, що сенатор США Ліндсі Грем, союзник Трампа, заявив на початку цього місяця, що він має двопартійну підтримку законопроєкту, який передбачає запровадження «жорстоких» нових санкцій проти росії, включаючи 500% тариф на імпорт з країн, що купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран.

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