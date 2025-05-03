Шокові цифри: Південна Корея про втрати північнокорейських солдатів в Україні

Північна Корея нещодавно вперше підтвердила, що відправила своїх солдатів на війну з Україною. Мета — допомогти росії повернути Курську область. Депутат парламенту Південної Кореї навів цифри втрат та повідомив про «порушення» на фронті.

ВІДЕО ДНЯ

За словами законодавця Лі Сон Квена, члена комітету з питань розвідки парламенту Південної Кореї, кількість північнокорейських солдатів, загиблих у війні в Україні, становить близько 600 осіб. Понад 4000 військових отримали поранення, повідомив він журналістампід час брифінгу з питань розвідки, пише Reuters.

Тіла загиблих кремували в прикордонному районі росії під Курськом та перевезли до КНДР. Близько 2000 солдатів Кіма вже відкликано до Північної Кореї. Вони перебувають у різних місцях країни в ізоляції, додав Лі, посилаючись на повідомлення розвідки.

Загалом Пхеньян направив до рф 18 000 солдатів, «у два етапи», пояснив депутат. Останніми тижнями в регіоні стало менше бойових дій. Відтоді було кілька повідомлень про випадки «неправомірної поведінки» з боку північнокорейських солдатів, включаючи надмірне вживання алкоголю та крадіжки, додав Лі.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, нещодавно у КНДР державне інформаційне агентство KCNA повідомило, що північнокорейські солдати «допомогли росії повернути контрольовані Україною райони в Курській області». Водночас росія також офіційно підтвердила причетність до війни з Україною Північної Кореї та повідомила про повернення всього регіону. Україна, однак, заявила, що її армія все ще воює на Курщині.

Тим часом Трамп назвав Кім Чен Ина «дуже розумним» і заявив, що хоче зустрітися з диктатором Північної Кореї.

РЕКЛАМА

44

Читайте нас у Facebook