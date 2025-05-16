Дуже поганий сигнал: ЄС може запровадити підвищені мита на українські товари

Мита на український експорт можуть бути запроваджені цього літа. Газета Financial Times з посиланням на поінформовані джерела повідомляє, що Європейський союз може запровадити значно вищі тарифи на імпорт з України вже за кілька тижнів. Джерела зазначають, що рішення про запровадження вищих тарифів на український імпорт пов'язане з планами скасувати спеціальний митний режим, запроваджений у 2022 році, після вторгнення росії в Україну, повідомляє Financial Times.

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За даними джерел, це рішення було прийнято після того, як Польща ініціювала захист фермерів ЄС. ЄС має угоду про вільну торгівлю з Україною, але після вторгнення росії у 2022 році решту тарифів було тимчасово призупинено. Термін дії цих угод закінчується 6 червня 2025 року, і ЄС планує замінити їх так званими перехідними заходами, поки сторони оновлюватимуть свою загальну торговельну угоду.

Двоє дипломатів ЄС повідомили, що перехідні заходи Єврокомісії передбачають поділ річної безмитної квоти на 12 місячних частин. Мета — зменшити імпорт на період переговорів. Вони додали, що найбільше постраждають кукурудза, цукор, мед і птиця.

Крім того, річна квота на кукурудзу скоротиться з 4,7 млн тонн до 650 тисяч тонн. На птицю — з 57,1 тисячі до 40 тисяч тонн, а цукор — зі 109 тисяч до 40,7 тисячі тонн. Голова комітету з торгівлі Європейського парламенту Бернд Ланге заявив, що ця ситуація — «дуже поганий сигнал для України».

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що в Україні прогнозують зростання цін на всі товари.

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