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Схопити росію за горло: у Туреччині обговорять руйнівні санкції

14:21 16 травня 2025
Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро

Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро зазначив, що зустрінеться в Туреччині з сенатором США Ліндсі Гремом, «який розробив надзвичайно потужний пакет санкцій, включно з митами у розмірі 500% на імпорт російської нафти».

«Сполучені Штати та європейці повинні «готуватися розмахувати руйнівними санкціями, щоб змусити росію припинити війну в Україні, — заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, маючи на увазі план санкцій сенатора США Ліндсі Грема, пише Le Figaro, — рф знайшла способи обійти блокаду, запроваджену Європою та Сполученими Штатами. Перекриття крана таким чином — це спосіб взяти росію за горло».

Європейський союз ухвалив 17-й пакет санкцій проти рф, спрямований проти «танкерів-привидів», які використовуються для обходу чинних санкцій.

Але, додав міністр, доведеться йти далі, бо ці масштабні санкції ще не змусили путіна відмовитися від продовження його агресивної війни проти України. Тому необхідно працювати над новими заходами, «які можуть раз і назавжди задушити російську економіку».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Велика Британія запроваджує найбільший пакет санкцій проти росії.

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