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Такі люди і без охорони: інцидент з принцом Гаррі викликав у експертів тривогу
Коли принц Гаррі з'являється на публіці, увага ЗМІ різко зростає. Але коли він опиняється у незвичайній ситуації, спекуляції щодо його особистого життя та безпеки множаться. Однак останній випадок із чоловіком Меган Маркл викликав великі суперечки, він абсолютно суперечить його занепокоєністю про безпеку, пише edatv.
Нещодавнє відео показує принца Гаррі, який розмовляє по телефону та дзвонить у двері якогось будинку в Лондоні без будь-якого супроводу. Свідки стверджують, що він шукав старих друзів не в тому місці. Однак більше, ніж його пошуки друзів, здивувала відсутність охорони. У експертів з безпеки це викликає тривогу.
«Якщо Гаррі був без захисту, це було безпрецедентною безрозсудністю», — зазначило джерело.
Однак деякі вважають, що він, можливо, прийняв це рішення з певною метою.
Меган Маркл публічно не коментувала ситуацію. Відсутність реакції герцогині викликала тривогу, підживлюючи чутки про їхні напружені стосунки. Мовчання Меган Маркл може бути ще однією ознакою, яка посилює чутки про подружню кризу. Візит Гаррі до Лондона поставив під сумнів не лише його безпеку, але й його стосунки з родиною. Свідки кажуть, що для Гаррі було дуже дивно не знайти адресу друзів у рідному Лондоні, що породжує занепокоєння щодо його справжнього емоційного стану.
Раніше повідомлялося, що хоча Меган Маркл та принц Гаррі слідують своїм ідеалам, королівська родина ухвалила рішення заборонити Сассексам відвідувати майбутні офіційні заходи Корони.115
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