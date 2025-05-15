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Леді Ді пишалася б: Меган Маркл та принц Гаррі слідують своїм ідеалам
Найскладніші шляхи іноді є тими, що створюють події, породжують суперечки та залишають слід в історії. Колись Меган Маркл та принц Гаррі, яким заборонено відвідувати майбутні офіційні заходи Корони, залишили королівський палац і вирішили жити своїм життям. Вони пишуть свою історію з власним переконанням та способом життя, який вони обрали для себе та своїх дітей.
Однак Гаррі та Меган не залишаються непоміченими, кожен жест і кожне їхнє слово сильно резонують. Це помітно не лише в заголовках, але й у тому, як вони впливають на тих, хто шукає натхнення у змінах. Пара продовжує робити ставку на злагодженість, а не на комфорт, і їхня спадщина написана далеко від протоколу та близько до душі, пише edatv.
2 травня Апеляційний суд відхилив апеляцію Гаррі щодо його безпеки у Великій Британії. Герцог залишився без офіційної поліцейської охорони під час своїх візитів до Сполученого Королівства. Після цього рішення він зізнався, що почувається «спустошеним». Гаррі вказав на це, як на нібито стратегію палацу. Він сказав, що це був «старомодний трюк істеблішменту».
Королівський автор Роберт Джобсон описав Гаррі як людину «гостру» та «досить дратівливу до певної міри». Він також зазначив, що «він іноді був досить неповажним». Він згадав епізод в Окленді, де Гаррі нібито вимазав фарбою лоб фотографа.
Сам фотограф Артурс Едвардс применшив значення інциденту: «Ми з цього сміялися». Але Джобсон наполягав: «У нього завжди були проблеми». Для нього зміна ставлення Гаррі до родини не є чимось новим, а частиною його сутності.
Незважаючи на осуд, відстані та рани, Гаррі та Меган слідують своїм ідеалам, шанують пам'ять Діани, і, безсумнівно, леді Ді пишалася б ними, констатують автори статті.
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