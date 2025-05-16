«Декоративні скульптурні штофи — справжня перлина серед українських порцелянових виробів»

— Дуже колоритні Одарка та Карась, втілені у наборі штофів подружжям геніальних митців-фарфористів Миколою та Валентиною Трегубовими на Коростенському фарфоровому заводі у 1985 році, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — Ці декоративні скульптурні штофи — справжня перлина серед українських порцелянових сувенірно-подарункових виробів. Микола та Валентина Трегубови створили їх у вигляді стилізованих жіночої й чоловічої фігур в українському національному вбранні (фото у заголовку). З боків штофу бачимо фігурні тримачі. Ручки штофа імітують позу Одарки «руки в боки», що означає рішучий настрій жінки. Цікаво, що митці зобразили Одарку у момент, коли вона співає свою знамениту арію, звертаючись до чоловіка, який два дні не ночував вдома:

ВІДЕО ДНЯ

«Відкіля це ти узявся?

Де ти досі пропадав?

Хоч би Бога побоявся!

Хоч би трохи сором мав!

Де ж це ти так веселився?

Де ж це так бенкетував?

Як крізь землю провалився!

Дома чом не ночував?»

А Карась відповідає:

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«Ось послухай, що вчинилось…

Страх мене бере й тепер!

Лишенько таке зробилось —

Трохи-трохи я не вмер!..

Занедужав у дорозі (удає хворого)

Та й набрався я біди,

Так що ледве вже на возі

Привезли, привезли мене сюди…»

На що Одарка реагує:

«Чи не випив, чи не випив на дорогу?

Чи в дорозі, чи в дорозі вже напивсь?»

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Карась, звісно, запевняє, що не пив…

— Дуже колоритно звучав цей «діалог» у виконанні знаменитих українських акторів Івана Паторжинського та Марії Вольгемут-Литвиненко. Цей фрагмент телеопери «Запорожець за Дунаєм» зберігся в інтернеті… Особливо колоритний момент, коли Карась каже: «Гей, Одарко, годі, буде! Перестань-бо вже кричать!» А Одарка відповідає: «Ні, нехай же чують люди! Ні, не буду я мовчать!»

— До речі, подружжя Трегубових також створило набір вазочок «Одарка та Карась», присвячений улюбленим героям опери. Ця робота датується 1969 роком.

В. та М. Трегубови. Вазочки «Одарка та Карась». КоростенськийФЗ. 1969.

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«Кришки чайника та глечика можуть служити чашками, блюдцями, піалами»

— Яка робота на цю тему ваша улюблена?

- Дуже колоритний подарунковий фігурний набір для чаю «Одарка та сумський козак». Робота створена у 1996 році на Сумському фарфоровому заводі митцями Віталієм та Людмилою Шевченко. Ідея вражає креативністю. Кришки чайника та глечика можуть служити чашками, блюдцями, піалами. До речі, ця робота є у моїй колекції.

В. та Л. Шевченко. Подарунковий набір «Одарка та сумський козак». Сумський фарфоровий завод. 1996

— Де ви придбали таку красу?

— Колись купила у антикварному магазині. Коштував набір досить дорого. Сьогодні це раритет. Такий набір і функціональний, і одночасно є окрасою оселі. Я користуюсь ним з якоїсь особливої нагоди чи можу налити у таку чашку чай і насолоджуватися ним, милуючись фарфоровим виробом. Взагалі треба сказати, що створені за ескізами Віталія Шевченка та розписані його дружиною Людмилою вироби неймовірні. Підписували їх логотипом ШВЛ. Віталій Шевченко тривалий час працював головним художником Сумського фарфорового заводу. Його творча манера яскрава та самобутня. Це ж можна сказати і про його талановиту дружину. Віталій та Людмила Шевченко приїхали до Сум наприкінці 1960-х років, коли у місті з'явився порцеляновий завод. Роботи подружжя зберігаються у Сумському художньому музеї імені Никанора Онацького.

«За мотивами легендарної опери створено і набір для лікеру „Одарка й Карась“»

— Справді цікава, незвичайна робота…

— Винахідливими майстрами посуду зарекомендували себе і художники Олександр й Тамара Крижанівські, що працювали на Городницькому фарфоровому заводі. За мотивами легендарної опери вони створили набір для лікеру «Одарка й Карась» у 1965 році. Два графини декоровані лаконічним розписом. У 1968 році творчість Крижанівських була відзначена як цінний внесок в українське декоративно-ужиткове мистецтво.

О. й Т. Крижанівські. Набор для лікеру "Одарка й Карась» Городницький фарфоровий завод. 1969

— Які ще роботи прикладного декоративного мистецтва були натхненні оперою?

— Дуже гарний набір «Одарка та Карась» Ігоря Зяблова. В кінці вісімдесятих років минулого століття йому довелося походити по морях на автентичних суденцях, створених одеськими корабелами своїми руками. Туреччина, Греція, Італія і Франція — за його плечима залишилися тисячі миль подорожей, пройдених з друзями під вітрилом і на веслах. Він — одесит. Його живопис одеський — яскравий, барвистий, соковитий.

І. Зяблов. Набор для лікеру «Одарка й Карась» - штофи та чарки. Городницький ФЗ. 1981

Раніше в інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк розповіла про серію порцелянових шедеврів українського скульптора Владислава Щербини «Українські пісні».

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

Фото у заголовку: В. та М. Трегубови. «Одарка та Карась». Коростенський ФЗ. 1985

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