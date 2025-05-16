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Вдалося повернути тіла понад 900 загиблих захисників України
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про чергове повернення в Украаїану тіл загиблих захисників. Як і минулого місяця, за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих.
В штабі повідомляють, що «на щиті» повернулися полеглі оборонці з Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вугледарського, Луганського, Запорізького, Сумського та Харківського напрямків, а також тіла, що знаходилися в моргах на території рф.
В Координаційному штабі, висловивши подяку за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста та особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, зазначили, що слідчі та експерти МВС у найкоротші терміни встановлять особи загиблих.
Нагадаємо, що нещодавно експерти ідентифікували одне із тіл, яке було повернено в рамках репатріаційних заходів. Воно належило закатованій журналістці Вікторії Рощіній, про смерть якої в полоні росіян повідомлялося ще минулого року.
Фото Координаційного штабу з питанаь поводження з військовополоненими100
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