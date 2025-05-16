Підприємець Олег Мітрохін звернувся до СБУ через «Джокера»

Засновник групи компаній МІК Олег Мітрохін подав до Служби безпеки України офіційне повідомлення про кримінальне правопорушення, пов’язане з діяльністю Telegram-каналів «Джокер» і «Absolution Leaks». Про це він повідомив у власних соцмережах.

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Мітрохін повідомив, що протягом п’яти місяців його компанія та партнерські оборонні підприємства потерпають від дискредитаційної інформаційної кампанії. У заяві, зареєстрованій 14 травня, бізнесмен стверджує, що ці канали цілеспрямовано публікували чутливу оборонну інформацію і шантажували українських виробників.

Підприємець називає адміністратором ресурсів громадянина України Романа Кравця й посилається на розслідування «Громадського». Серед можливих правопорушень у заяві згадано статті 330, 422, 114−1, 114−2, 182 та 206 Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за розголошення державної таємниці, перешкоджання роботі ЗСУ та шантаж.

За його словами, зливи адрес і номенклатури оборонних підприємств створюють прямі мішені для ракетних ударів росіян.

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Держава, на переконання Мітрохіна, має розглядати захист оборонних підприємств від інформаційних атак як частину стратегічної комунікації та контррозвідки. Він висловив упевненість, що «на кожного Джокера існує реальна відповідальність перед Законом України».

СБУ офіційно поки не прокоментувала звернення.

​​Олег Мітрохін — бізнесмен, власник компанії МІК. Компанія МІК — провідний український виробник спецодягу для різних галузей, зокрема для промисловості, будівництва та сфери безпеки.

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Раніше Олег Мітрохін заявив, що українські компанії, які беруть участь в оборонних закупівлях, регулярно стикаються з тиском з боку правоохоронних органів.

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