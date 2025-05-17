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Пройшов Харківський, Донецький та інші напрямки: в бою загинув 52-річний воїн зі Львівщини
На Львівщину «на щиті» повернувся ще один захисник. У селі Станиля в останню дорогу провели воїна Віктора Каліліна. Боєць загинув 5 травня на Покровському напрямку, повідомляє Трускавецька міська рада.
«На родинному подвір'ї у надгробному слові над труною священник згадав всі позитивні якості покійного Віктора, зокрема і невідомі багатьом факти його волонтерства з перших днів повномасштабного вторгнення, з лютого 2022-го. Він їздив на Київ, коли вороже кільце стискалося навколо столиці, їздив на Харківський, Донецький та інший напрямки. Їздив, щоб внести свою лепту у стійкість України та її майбутню перемогу. І згодом вже в якості воїна поклав за неї, за рідну державу, та за всіх нас із вами своє життя», — йдеться у повідомленні.
Далі похоронна процесія вирушила спочатку до православної церкви святих апостолів Петра і Павла, до якої ходив покійний. Тут же було вручено прапор його рідному брату Василю, котрий теж несе військову службу.
«Віктор прожив 52 роки, працював водієм, служив у військовій частині А4674. Ніколи вже він не привітається з сусідами та односельцями, ніколи не скаже слово розради, не пожартує і не поспілкується. Тепер з висоти небес він молиться та уболіває за Україну», — зазначають земляки героя.
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