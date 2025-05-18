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Непереможна Магучих одним стрибком виграла «золотий» етап Континентального туру в Японії (відео)
Непереможна в літньому сезоні, що стартував, українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих, котра виграла етап «Діамантової ліги» в Шанхаї, відсвяткувала черговий успіх. Цього разу олімпійській чемпіонці з Дніпра не було рівних на «золотому» етапі Континентального туру World Athletics у столиці Японії Токіо.
При цьому для тріумфу Ярославі вистачило одного успішного стрибка на 191 см (на той момент усі її суперниці вже завершили виступи). Вже у статусі чемпіонки Магучих подолала планку на висоті 196 см, випередивши у підсумковому протоколі Міхаелу Грубу з Чехії (185 см) та Тетяну Гусін з Греції (180 см).
Нагадаємо, що в нинішньому сезоні рекордсменка світу Ярослава Магучих виграла всі чотири старти: до тріумфу в Токіо українка стала чемпіонкою етапів «Діамантової ліги» у Сямені та Шанхаї, а також взяла «золото» престижного турніру What Gravity Challenge-2025 в Досі.
До речі, не залишилася без медалі у Токіо й українська легкоатлетка Ольга Корсун. У секторі для потрійного стрибка 28-річна спортсменка з результатом 13,53 метра виборола «срібло», поступившись лише японці Маоко Такашимі (13,66 м).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарну українську легкоатлетку Марину Бех-Романчук відсторонено від змагань через позитивну допінг-пробу.
Фото Instagram200
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