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Спорт

Олімпійська чемпіонка Магучих помстилася суперницям-австралійкам за березневу невдачу в Китаї (фото, відео)

14:41 26 квітня 2025
Ярослава Магучих

У суботу, 26 квітня, в китайському Сямені проходить стартовий етап престижної легкоатлетичної «Діамантової ліги», загальний призовий фонд якої збільшено до 9,24 млн доларів. Блискуче виступила у секторі для стрибків у висоту триразова чемпіонка престижної серії, чарівна 23-річна українка Ярослава Магучих, яка випередила всіх своїх суперниць.

Олімпійська чемпіонка з Дніпра, котра повністю відновилася після травми (через пошкодження Ярослава в березні поступилася австралійкам Оліслагерс і Паттерсон, взявши в Китаї лише «бронзу» чемпіонату світу в закритих приміщеннях), цього разу не залишила конкуренткам жодних шансів на успіх. Взявши з першої спроби висоти 191,194 і 197 см, Магучих здобула «золото» (ювілейне, 20-е, на етапах «Діамантової ліги»). «Срібло» дісталося Елеанор Паттерсон (194 см), «бронза» — Ніколі Оліслагерс (194 см).

Ще одна українка — Юлія Левченко із результатом 191 см фінішувала у секторі для стрибків у висоту на 4-й позиції (серед 10 спортсменок).

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Нагадаємо, що минулого сезону Ярослава Магучих зробила фантастичний стрибок на 2 метри 10 сантиметрів і побила світовий рекорд болгарки Стефки Костадінової, який тримався 37 років.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярославу Магучих визнали легкоатлеткою року в Європі.

Фото X Diamond League

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