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Суспільство та люди

В Україні оновили правила соціального захисту ветеранів: що важливо знати

14:49 18 травня 2025
Кабмін прирівняв травму до поранень, каліцтв та контузій. Фото Міноборони

Кабінет міністрів України, який раніше оновив правила проходження військовозобов'язаними ВЛК, ухвалив нізку рішень, які стосуються удосконалення системи соціального захисту ветеранів, а також членів їхніх родин.

Так, згідно з урядовим рішенням, основним документом, що підтверджує статус ветерана війни, визначається електронне посвідчення. Паперовий документ оформлюватиметься за бажанням ветерана. Для цього потрібно подати заяву у довільній формі, фотокартки та витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Також уряд врегулював питання видачі посвідчення члена сім’ї загиблого військовослужбовця дітям до 14 років. В Кабміні зазначили, що забезпечено безперервне користування усіма передбаченими законодавством пільгами у перехідний період, коли дитина досягає 14-річного віку та очікує на отримання паспорта і посвідчення. Якщо ж дитина з батьками перебуває за кордоном і не має змоги особисто звернутися по оформлення посвідчення, її право на пільги не припиняється.

Кабмін уточнив деякі моменти, які стосуються людей з інвалідністю. Зокрема, стосовно термінів дій посвідчень осіб з інвалідністю внаслідок війни. Якщо групу інвалідності внаслідок війни було встановлено з переглядом до 1 січня 2025 року, посвідчення залишається дійсним:

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  • до 1 листопада 2025 року — для чоловіків віком від 25 до 60 років з ІІ або ІІІ групою інвалідності внаслідок війни;
  • до 1 квітня 2026 року — для інших осіб з інвалідністю внаслідок війни, крім тих, кого неможливо направити на проведення оцінювання повсякденного функціонування особи.

Якщо перегляд групи мав би відбутися після 1 січня 2025 року, але люди не змогли його пройти вчасно, строк дії їхнього посвідчення продовжується до 1 липня 2025 року.

Відндині травму прирівняно до поранень, каліцтв або захворювань як підставу для встановлення інвалідності чи смерті захисників України.

Раніше повідомлялося, что в парламенті був зареєстрований проєкт закону, спрямований на підтримку родин бійців, які загинули в полоні. Документ пропонує надати таким родинам право на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 15 млн грн, як і рідним загиблих на фронті захисників Украаїни.

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Фото зі сторінки Міноборони України

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