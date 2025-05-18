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В Україні оновили правила соціального захисту ветеранів: що важливо знати
Кабінет міністрів України, який раніше оновив правила проходження військовозобов'язаними ВЛК, ухвалив нізку рішень, які стосуються удосконалення системи соціального захисту ветеранів, а також членів їхніх родин.
Так, згідно з урядовим рішенням, основним документом, що підтверджує статус ветерана війни, визначається електронне посвідчення. Паперовий документ оформлюватиметься за бажанням ветерана. Для цього потрібно подати заяву у довільній формі, фотокартки та витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
Також уряд врегулював питання видачі посвідчення члена сім’ї загиблого військовослужбовця дітям до 14 років. В Кабміні зазначили, що забезпечено безперервне користування усіма передбаченими законодавством пільгами у перехідний період, коли дитина досягає 14-річного віку та очікує на отримання паспорта і посвідчення. Якщо ж дитина з батьками перебуває за кордоном і не має змоги особисто звернутися по оформлення посвідчення, її право на пільги не припиняється.
Кабмін уточнив деякі моменти, які стосуються людей з інвалідністю. Зокрема, стосовно термінів дій посвідчень осіб з інвалідністю внаслідок війни. Якщо групу інвалідності внаслідок війни було встановлено з переглядом до 1 січня 2025 року, посвідчення залишається дійсним:
- до 1 листопада 2025 року — для чоловіків віком від 25 до 60 років з ІІ або ІІІ групою інвалідності внаслідок війни;
- до 1 квітня 2026 року — для інших осіб з інвалідністю внаслідок війни, крім тих, кого неможливо направити на проведення оцінювання повсякденного функціонування особи.
Якщо перегляд групи мав би відбутися після 1 січня 2025 року, але люди не змогли його пройти вчасно, строк дії їхнього посвідчення продовжується до 1 липня 2025 року.
Відндині травму прирівняно до поранень, каліцтв або захворювань як підставу для встановлення інвалідності чи смерті захисників України.
Раніше повідомлялося, что в парламенті був зареєстрований проєкт закону, спрямований на підтримку родин бійців, які загинули в полоні. Документ пропонує надати таким родинам право на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 15 млн грн, як і рідним загиблих на фронті захисників Украаїни.
Фото зі сторінки Міноборони України1024
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