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Україна

Метою війни росії залишається повна капітуляція України — ЗМІ

11:58 18 травня 2025
путін не готовий йти на компроміси щодо Україани. Фото з відкритих джерел

Російська делегація у Стамбулі сформулювала свої вимоги щодо остаточного мирного врегулювання як передумови, які Україна має виконати, перш ніж рф погодиться на припинення вогню.

Більшість з них суперечать запропонованому президентом США Дональдом Трампом мирному плану. Джерела, знайомі з переговорами, повідомили Bloomberg, що російська делегація вимагала, аби Україна передала росії всю Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області та Крим. Також просила, аби міжнародна спільнота визнала чотири області та півострів російською територією, перш ніж росія погодиться на припинення вогню.

Серед вимог — аби Україна прийняла нейтральний статус, щоб іноземні війська не були допущені на її територію й відмова від воєнних репарацій.

Аналітики Інституту вивчення війни переконані, що метою війни росії залишається повна капітуляція України.

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«росія переосмислює свої територіальні вимоги, які зазвичай є предметом переговорів про припинення війни, як передумови для зупинки вогню. рф намагається позиціонувати себе як відкриту до переговорів, але висуває вимоги, які Україна не може розумно прийняти, не пропонуючи власних компромісів».

Як повідомляє ISW, путін продовжуватиме відмовлятися від компромісів, доки Україна та Захід не зможуть змінити його теорію перемоги, яка передбачає, що «росія виграє війну на виснаження» шляхом безкінечного повзучого просування. Воно начебто завадить Україні проводити успішні, оперативно значущі контрнаступальні операції.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Київ готовий до можливого провалу пропозицій Трампа щодо припинення війни в Україні.

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Фото з відкритих джерел

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