У теплу пору року в українських лісах та парках активізуються кліщі, які можуть бути переносниками небезпечних хвороб, таких як вірусний енцефаліт та хвороба Лайма, пише life.kyiv.ua.

ВІДЕО ДНЯ

Досвідчені городники розповіли, як боротися з кліщами на дачі. Ефірні олії лаванди, чайного дерева та евкаліпта відомі своєю здатністю відлякувати кліщів. Ці рослинні засоби можна застосовувати безпечно і ефективно для захисту вашої території. Щоб приготувати природний репелент, слід:

1. Змішати кілька крапель ефірної олії (лаванди, чайного дерева або евкаліпта) з водою.

2. Перелити суміш у розпилювач.

3. Обприскати територію, де ви хочете відвадити кліщів.

Боротися з кліщами можна і за допомогою оцту. Він має властивість знищувати шкідників та їх яйця, а також створює неприємні умови для кліщів. Для приготування оцтового розчину потрібно:

1. Змішати оцет з водою в рівних пропорціях.

2. Перелити розчин у розпилювач.

3. Обприскати територію на вашій ділянці.

Якщо кліщі вже з’явилися на дачній ділянці, можна скористатися порошком сірки. Він допомагає знищити кліщів на місці, як тільки вони потрапляють на оброблену територію. Для цього потрібно:

1. Рівномірно розпорошити порошок сірки по ділянці.

2. У разі необхідності повторити процедуру через кілька днів.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що робити, якщо вкусив кліщ, як уберегтися від паразита та чим небезпечна хвороба Лайма.

РЕКЛАМА

1987

Читайте нас у Facebook