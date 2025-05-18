- 18.05 22:27 Сріблясті босоніжки — тренд літа-2025: чому це взуття стане вигідною інвестицією в гардероб
- 18.05 22:00 Дуже смачна спаржа: королівське задоволення
- 18.05 21:30 Ніколь Кідман зізналася, що шкодує про одну річ, від якої відмовилася під час побачень
- 18.05 21:00 Як почистити духовку без проблем: найкращі домашні засоби
- 18.05 20:45 «Обов'язково зверху посипаю пампушки смаженою цибулею», — кулінарка-гастроблогерка Марина Гармаш
- 18.05 20:34 Користувався авторитетом серед побратимів: понад рік рідні чекали на захисника з Вінниччини, який поліг під Бахмутом
- 18.05 20:22 Ракам — «Закохані» та турбота про близьких, Терезам — «Сонце» і радість: Таро-прогноз на 19 травня
- 18.05 20:10 Салат «Апельсинчик»: обов’язково подавайте на святковий стіл
- 18.05 19:45 ЗСУ знищили 50-річний раритет окупантів: про що йдеться
- 18.05 19:39 Грози, град та аномальний холод: що кажуть синоптики про погоду у травні, яка, як і раніше, не тішить українців
- 18.05 19:07 Квартиру відберуть, але телевізор та зубну щітку залишать: якого майна мають право позбавити ухилянта в умовах воєнного стану
- 18.05 18:20 Дякую за лідерство у збереженні життів: що сказав Зеленський віцепрезиденту США на зустрічі у Ватикані
Травень — час кліщів: три простих способи позбутися їх на своїй дачній ділянці
У теплу пору року в українських лісах та парках активізуються кліщі, які можуть бути переносниками небезпечних хвороб, таких як вірусний енцефаліт та хвороба Лайма, пише life.kyiv.ua.
Досвідчені городники розповіли, як боротися з кліщами на дачі. Ефірні олії лаванди, чайного дерева та евкаліпта відомі своєю здатністю відлякувати кліщів. Ці рослинні засоби можна застосовувати безпечно і ефективно для захисту вашої території. Щоб приготувати природний репелент, слід:
1. Змішати кілька крапель ефірної олії (лаванди, чайного дерева або евкаліпта) з водою.
2. Перелити суміш у розпилювач.
3. Обприскати територію, де ви хочете відвадити кліщів.
Боротися з кліщами можна і за допомогою оцту. Він має властивість знищувати шкідників та їх яйця, а також створює неприємні умови для кліщів. Для приготування оцтового розчину потрібно:
1. Змішати оцет з водою в рівних пропорціях.
2. Перелити розчин у розпилювач.
3. Обприскати територію на вашій ділянці.
Якщо кліщі вже з’явилися на дачній ділянці, можна скористатися порошком сірки. Він допомагає знищити кліщів на місці, як тільки вони потрапляють на оброблену територію. Для цього потрібно:
1. Рівномірно розпорошити порошок сірки по ділянці.
2. У разі необхідності повторити процедуру через кілька днів.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що робити, якщо вкусив кліщ, як уберегтися від паразита та чим небезпечна хвороба Лайма.1987
Читайте нас у Facebook
Щурам важливо не зупинятися на досягнутому, а Коням — зберігати спокій: східний гороскоп на тиждень 19 — 25 травня