Що робити, якщо вкусив кліщ, як уберегтися від паразита та чим небезпечна хвороба Лайма: відповідає лікар-інфекціоніст

Вважається, що кліщі активні теплої пори року. Але фахівці зазначають, що іноді постраждалі від укусів люди звертаються навіть під час теплої зими. Кліщі чудово підлаштовуються не тільки під клімат, але і дедалі винахідливіше освоюють нові місця проживання. Сьогодні крім парків і скверів їх можна зустріти в міських дворах, не кажучи вже про дачну ділянку або сільське подвір'я. Що робити, якщо вкусив кліщ? Чи потрібно звертатися до лікаря тим, хто самотужки видалив паразита? Чим небезпечні наслідки хвороби Лайма? На ці та інші запитання наших читачів під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповіла лікарка-інфекціоністка вищої категорії доцентка кафедри інфекційних хвороб Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика кандидатка медичних наук Алла Голуб.

«Довкруж місця, до якого присмоктався кліщ, часто з'являється червона пляма»

— Вітаю, Алло Петрівно! Турбує Надія зі Львівської області. Як не пропустити хворобу Лайма, якщо кліщ залишився непоміченим?

— За правилами, протягом п'яти днів після укусу потрібно звернутися до лікаря, який призначить екстрену профілактику. Головне — не втратити час, коли можна запобігти розвитку захворювання. Профілактичний курс антибіотиків призначається зазвичай на сім-десять днів. Після його закінчення і до шести місяців лікар спостерігає за пацієнтом. Якщо під час профілактичного лікування з лабораторії надійшла відповідь, що кліщ не заразний, терапію припиняють.

Людині, котра помітила на собі кліща, що присмоктався (його іноді пацієнти порівнюють з темною бородавкою), слід негайно звернутися до лікаря. Спеціаліст грамотно видалить кліща, призначить профілактичне лікування.

У разі появи червоної круглої плями — мігруючої кільцеподібної еритеми — важливо чимшвидше розпочати серйозне лікування. Як правило, клінічний діагноз не викликає у лікаря сумніву, тому курс антибіотиків він призначає відразу. Чим раніше пацієнт почне лікуватися, тим ефективніша терапія. Також, враховуючи час початку хвороби, для остаточного уточнення діагнозу потерпілого направляють на необхідні аналізи.

Важливо знати, що кліщ може бути інфікований не тільки бореліями, які спричиняють розвиток хвороби Лайма, а й іншими збудниками, наприклад, ерліхіями, вірусом кліщового енцефаліту. Але бореліоз більш поширений і його легше діагностувати.

— Чому люди не помічають укусу кліща?

— Укус кліща, на відміну, наприклад, від комариного, безболісний, адже в ранку при цьому потрапляють речовини, які знеболюють і розріджують кров.

— Ольга із Сосниці Чернігівської області. Починається грибний сезон, і ми всією сім'єю часто ходимо в ліс. Цікавить, як правильно видалити кліща? Чи потрібно на нього щось капати, щоб він задихнувся?

— Краще звернутися до фахівця. Люди, котрі часто стикаються з кліщами, — мисливці, грибники, — знають, як видалити кліща. Також побутує думка, що якщо обробити місце укусу горілкою або олією, то кліщ задихнеться, і видалити його буде легше. Якщо це працює — будь ласка. Головне — правильно витягнути кліща, не відірвавши йому голівку. Паразит фіксується в ранці, тому його не можна різко висмикувати. Слід акуратно і повільно викрутити кліща, потім обробити ранку антисептиком і звернутися до лікаря.

Важливо знати Після укусу кліща потрібно протягом п'яти днів звернутися до лікаря, щоб він призначив профілактичне лікування.

«Захисний спрей слід наносити по спіралі знизу вгору»

— Пряма лінія? Це Антоніна з Кіровоградської області. Яка погода більше «подобається» кліщам — сонячна чи похмура?

— Будь-яка, головне для кліщів — комфортна температура. Бувало, що теплої зими (у лютому, березні) люди, що живуть в приватному будинку, примудрялися зустрітися з кліщем на городі або в саду. Але особливо активні кліщі теплої пори року. Не можна вгадати, коли й де можна здибатися з паразитом. Деякі власники дачних ділянок обробляють їх від кліщів, але це швидше виняток із правил. На жаль, мало уваги приділяється і захисту паркових зон у межах міста.

— Але ж кліщі тихоходи: щоб заповзти на тіло людини, їм потрібен час…

— Думаю, якщо побути поруч з чагарником хоча б пів години, то можна реально зустрітися з кліщами. Вони реагують на тепло — людини, тварини, а також на яскравий одяг. Тому на природі або на відпочинку за містом бажано користуватися препаратами, які відлякують кліщів, — репелентами. Правильно наносити репеленти по спіралі знизу вгору. Не страшно, якщо засіб потрапить на відкриті ділянки тіла, просто перед їдою руки слід вимити. Особливо це стосується тих, хто виїхав на природу на пікнік.

— Владислав із міста Кривий Ріг. Кілька разів знаходив кліща після того, як повертався з дачі. Які симптоми, крім червоної плями, вказують на можливе зараження?

— Навіть головна ознака хвороби Лайма — мігруюча кільцеподібна еритема — буває не у всіх. Зрідка може підвищитися температура (до 37,5−38 градусів), яка тримається день-два, з`явитися болі в м'язах. Якщо не звернутися по медичну допомогу, то через три-чотири тижні можуть розпочатися болі в суглобах, як правило, найближчих до місця укусу, або виникнути неприємні відчуття в ділянці серця, підвищена стомлюваність.

— Турбує Руслана. Від чого залежить, як довго при хворобі Лайма доведеться приймати антибіотики?

— Від тяжкості захворювання й часу, коли пацієнт звернувся за допомогою. Тривалість лікування визначає лікар індивідуально. Адже один хворий прийшов на першому тижні захворювання, а інший — через місяць або й більше. Також лікар, призначаючи лікування, враховує супутні захворювання. Спостерігає пацієнта в динаміці, визначає, коли потрібно повторити аналізи. За необхідності направляє на додаткові обстеження, зокрема консультації кардіолога, невролога, окуліста.

Лікар призначить препарати, котрі перешкоджають розвитку дисбіозу кишківника, порекомендує необхідну дієту. Важливо під час лікування не вживати гострих, копчених продуктів, і, зрозуміло, алкоголю, включно з пивом. Слід їсти більше кисломолочних продуктів, якщо людина добре їх переносить. Овочі, фрукти бажано вживати у салатах або запечені, тушковані, а не смажені на олії.

— Хворий безпечний для оточення?

— Він не заразний і зберігає працездатність, якщо немає серйозних ускладнень і не потребує лікування в стаціонарі.

Ознаки хвороби Лайма Ознаки хвороби Лайма

Мігруюча кільцеподібна еритема.

Зрідка може підвищуватися температура.

Іноді виникають болі в м'язах.

Можуть боліти суглоби.

Нерідко турбує загальна слабкість.

«Уразливі зони — ділянки шиї, тулуба, зона паху і підколінні ямки»

— «ФАКТИ»? Мене звати Олена, я киянка. З сином багато гуляємо в парку, вихідні проводимо на дачі. І торік, і цієї весни доводилося знімати з дитини кліщів. Причому один був під пахвою, а другий присмоктався в підколінній ямці. Чому кліщі обирають саме такі місця?

— Кліщ, котрий відразу потрапив на зручне місце (де тонка шкіра і близько розташовані судини), з ходу намагається присмоктатися. Якщо вчепився за одяг, то потроху переповзає на незахищену шкіру. У літню спеку всі одягнені легко — футболка, спідниця або шорти, і часто кліщів знаходять на шкірі рук або ніг. Кліщ може зафіксуватися і в області шиї, тулуба, в підколінних ямках або паховій зоні, в області сідниць, у жінок — під грудьми.

— Телефонує Ігор з Коростеня Житомирської області. Кажуть, аби кліщ заразив людину, потрібно години дві. А якщо паразита відразу помітити та видалити, то можна не боятися хвороби Лайма?

— Ваше запитання — в стилі російської рулетки. Відповідь, як і результат, непередбачувана: кому як пощастить. Безумовно, чим менше часу паразит був на шкірі, тим більша ймовірність, що людина не заразилась. Але це ж відносно… Кліщ заражає, коли його слина, яка містить борелії, при укусі потрапляє в ранку. У будь-якому випадку потрібно звернутися до лікаря, щоб вирішити питання екстреної профілактики, довідатися, які аналізи та коли необхідно здати. Навіть якщо немає клінічних проявів, буває прихований, безсимптомний перебіг хвороби, і це теж небезпечно.

Людина не здогадується, що хвора, а бактеріальна інфекція, яку вчасно не пролікували, прогресує. Протягом місяця-півтора після укусу кліща можуть виникнути скарги з боку серця, суглобів, нервової системи. Якщо клінічні прояви захворювання зберігаються шість і більше місяців, то мова йде вже про хронічну форму хвороби Лайма.

При ураженні нервової системи нерідко порушується функція черепно-мозкових нервів, також можливий розвиток запального процесу в центральній нервовій системі — виникнення менінгіту або менінгоенцефаліту.

— Тетяна з Київської області. У мене діабет, приймаю таблетки, що знижують цукор. Цього року після укусу кліща я за призначенням лікаря пила антибіотики. Мені загрожують ускладнення хвороби Лайма?

— Якщо ви вчасно звернулися до лікаря і пролікувалися, враховуючи ваше супутнє захворювання, то можна сподіватися, що біда вас омине.

Як уберегтися від укусів кліщів • Збираючись на природу, ліпше вбратися в одяг світлого кольору. Бажано, щоб довгі рукави щільно прилягали до зап'ясть. Штанини потрібно заправити в шкарпетки.

• Одяг слід обробити репелентами, обприскуючи себе від низу до верху по спіралі.

• Пікнік необхідно влаштовувати якомога далі від чагарників. Сидіти або лежати на спеціальній підстилці, а не на траві.

• Прийшовши додому, слід витрусити одяг над ванною, оглянути себе. Особливу увагу звертати на область під пахвами, пахову зону. Перевірити спину і шию ззаду можна попросити близьких.

• Помітивши кліща, котрий присмоктався, потрібно чимшвидше звернутися до лікаря, щоб він видалив паразита і призначив екстрену профілактику.

Фото Оксани ЛЕВЧУК, «ФАКТИ»

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