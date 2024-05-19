Тільки без паніки: покрокова інструкція з видалення кліща, що вп'явся

У теплу пору року в українських лісах та парках активізуються кліщі, які можуть бути переносниками небезпечних хвороб. Telegram-канал «ІИдеи для дачи и дома та будинку» розповів, що робити після укусу кліща і, як його витягнути.

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Крок 1. Інструменти

- Підготуйте пінцет або спеціальний інструмент для видалення кліщів.

- При необхідності підготуйте дезінфікуючий засіб.

Крок 2. Видалення кліща

1. Не поспішайте: Не панікуйте. Повільно та обережно беріться до видалення кліща.

2. Використовуйте пінцет: Візьміть пінцет і прикріпіть його до шкіри якомога ближче до укусу.

3. Видаліть повільно: Плавно і повільно почніть піднімати кліща вертикально від шкіри, уникаючи стиснення його тіла.

4. Не крутіть: Не обертайте кліща при видаленні, оскільки це може призвести до розриву тіла кліща і частини, що залишилася в шкірі.

Крок 3. Дезінфекція

- Після видалення кліща обробіть ділянку укусу дезінфікуючим засобом, щоб запобігти можливим інфекціям.

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Крок 4. Спостереження

- Стежте за місцем укусу протягом кількох тижнів щодо появи почервоніння, набряклості, висипань або інших дивних симптомів.

Як писали «ФАКТИ», кліщі атакують не лише людей, а й домашніх тварин. Ветеринари дали поради власникам домашніх тварин, як подбати про своїх домашніх улюбленців та обробити їх від укусів кліщів.

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