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Сріблясті босоніжки — тренд літа-2025: чому це взуття стане вигідною інвестицією в гардероб
Колись сріблясті босоніжки вважалися суто вечірнім варіантом. Вони справді роблять образ вишуканим.
Сьогодні їх можна надіти як на випускний вечір, весілля, день народження, коктейльну вечірку, так і носити щодня. Вони чудово поєднуються практично з усіма кольорами вбрання. Особливо красиві поєднання — з білим або чорним. Чудово поєднуються і з блакитним денімом.
Сріблястий вважається таким же нейтральним, як чорний, білий, нюдовий. Такі босоніжки та мюлі будуть актуальними не один сезон. Все це робить таке взуття вигідною інвестицією у гардероб.
Сріблястими можуть босоніжки, мюлі, сандалії, кросівки.
Що стосується босоніжок, вони можуть бути як на підборах, так і на плоскій підошві. А блиск може бути як дзеркальним, так і трохи приглушеним, сатиновим.
Важливо правильно доглядати взуття з металевим блиском. Сьогодні для такого взуття існують спеціальні засоби догляду. Використовуйте їх — і ваші босоніжки будуть довгий час як нові.
Нагадаємо також, що зараз у тренді поєднання золотистих та сріблястих відтінків в аксесуарах.
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Фото з альбому Ольги Сметанської127
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