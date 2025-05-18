Колись сріблясті босоніжки вважалися суто вечірнім варіантом. Вони справді роблять образ вишуканим.

Сьогодні їх можна надіти як на випускний вечір, весілля, день народження, коктейльну вечірку, так і носити щодня. Вони чудово поєднуються практично з усіма кольорами вбрання. Особливо красиві поєднання — з білим або чорним. Чудово поєднуються і з блакитним денімом.

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Сріблястий вважається таким же нейтральним, як чорний, білий, нюдовий. Такі босоніжки та мюлі будуть актуальними не один сезон. Все це робить таке взуття вигідною інвестицією у гардероб.

Сріблястими можуть босоніжки, мюлі, сандалії, кросівки.

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Що стосується босоніжок, вони можуть бути як на підборах, так і на плоскій підошві. А блиск може бути як дзеркальним, так і трохи приглушеним, сатиновим.

Важливо правильно доглядати взуття з металевим блиском. Сьогодні для такого взуття існують спеціальні засоби догляду. Використовуйте їх — і ваші босоніжки будуть довгий час як нові.

Нагадаємо також, що зараз у тренді поєднання золотистих та сріблястих відтінків в аксесуарах.

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Раніше експертка зі стилю Ірина Бейлі розповіла про те, які прикраси будуть модними влітку і як їх вписати в гардероб.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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