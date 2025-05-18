41.09 / 41.68 46.13 / 46.86
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Стиль життя

Сріблясті босоніжки — тренд літа-2025: чому це взуття стане вигідною інвестицією в гардероб

22:27 18 травня 2025
Сріблясті босоніжки&nbsp;— тренд літа-2025

Колись сріблясті босоніжки вважалися суто вечірнім варіантом. Вони справді роблять образ вишуканим.

Сьогодні їх можна надіти як на випускний вечір, весілля, день народження, коктейльну вечірку, так і носити щодня. Вони чудово поєднуються практично з усіма кольорами вбрання. Особливо красиві поєднання — з білим або чорним. Чудово поєднуються і з блакитним денімом.

Сріблястий вважається таким же нейтральним, як чорний, білий, нюдовий. Такі босоніжки та мюлі будуть актуальними не один сезон. Все це робить таке взуття вигідною інвестицією у гардероб.

Сріблястими можуть босоніжки, мюлі, сандалії, кросівки.

РЕКЛАМА

Що стосується босоніжок, вони можуть бути як на підборах, так і на плоскій підошві. А блиск може бути як дзеркальним, так і трохи приглушеним, сатиновим.

Важливо правильно доглядати взуття з металевим блиском. Сьогодні для такого взуття існують спеціальні засоби догляду. Використовуйте їх — і ваші босоніжки будуть довгий час як нові.

Нагадаємо також, що зараз у тренді поєднання золотистих та сріблястих відтінків в аксесуарах.

РЕКЛАМА

Раніше експертка зі стилю Ірина Бейлі розповіла про те, які прикраси будуть модними влітку і як їх вписати в гардероб.

Фото з альбому Ольги Сметанської

127

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Розсада помідорів

Не садіть розсаду зранку: основні правила закладення майбутнього врожаю помідорів

Сіль допоможе очистити унітаз та прибрати неприємні запахи, фото з відкритих джерел

Більше, ніж приправа: як ефективно очистити унітаз за допомогою речі, яка є у кожної господині

Східний гороскоп на тиждень з 19 травня до 25 травня 2025 року

Щурам важливо не зупинятися на досягнутому, а Коням — зберігати спокій: східний гороскоп на тиждень 19 — 25 травня

Таро-прогноз на 19 травня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Ракам — «Закохані» та турбота про близьких, Терезам — «Сонце» і радість: Таро-прогноз на 19 травня

Наступний матеріал
Новини партнерів