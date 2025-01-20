Срібло та золото — модний мікс зими-2025: як носити такі аксесуари

Якщо ви не можете вирішити, який аксесуар вибрати — у золотистому чи сріблястому відтінку, вибирайте тандем золота та срібла. Такий мікс зараз на піку моди. Правда, щоб мати стильний вигляд, так чи інакше доведеться дотримуватись деяких правил.

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Комбінуйте прикраси або аксесуари для волосся з однієї колекції, тоді вони будуть ефектні. Поєднуйте такі речі з мінімальним гардеробом — наприклад, з однотонною сукнею або штанним костюмом. Такий аксесуар буде акцентним.

Дуже модно зараз комбінувати срібний браслет із золотистим клатчем і навпаки. При цьому оптимальний колір одягу той, який має гармонійний вигляд з відтінками обох металів. Це може бути, наприклад, червоний чи яскраво-зелений.

Також ефектні аксесуари з кількома відтінками металів — наприклад, срібла, жовтого та рожевого золота. Об'єднувальним елементом у такому браслеті може стати самоцвіт чи якийсь елемент фурнітури.

Головне ж, щоб поєднання мали гармонійний вигляд і ви почувалися комфортно.

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Фото Ольги Сметанської

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