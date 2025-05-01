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Стиль життя

Прозорість та золото: дизайнер назвав головні образи на випускний

17:24 1 травня 2025
Андре Тан

Відомий дизайнер Андре Тан, який поділився найактуальнішими образами літа-2025, звернувся до майбутніх випускниць. На своїй сторінці у соціальній мережі Тан виклав декілька прикладів, як стильно та модно виглядати на урочистому зібранні. За словами дизайнера, доречними будуть сукні та костюми світлих відтінків з металевими деталями у аксесуарах.

«Вже зовсім скоро сезон випускних, тож зібрав для вас ідеї стильних образів для цього особливо дня», — написав Андре, пропонуючи свої варіанти.

За думкою дизайнера, актуальними будуть сукні з асиметричними деталями.

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«Трохи гри з формами — і ти вже привертаєш увагу, — вважає Тан. — Прозора, але делікатна, сукня. Легкий шифон, органза або вставки з сітки — виглядає ніжно і небанально. Якщо відчуваєш, що сукня не твоє — обирай костюм! Це сміливо і дуже стильно. Обʼємні квіти — ще один великий тренд. Можна обрати сукню з аплікаціями або маленькими вишивками».

До образів Тан рекомендує додати сріблясті босоніжки, золотистий клатч, металеві сережки або «металевий» макіяж очей.

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Підписниці подякували дизайнеру за образи, але зауважили, що хотіли би почути рекомендації і для хлопців.

«Прозорі сукні — це любоф, навіть не на випускний», — написали у відповідь.

«А хлопцям що одягнути?» — запитали Тана.

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«А можна підбірку для хлопців-випускників? — запропонували тему. — Бо для мам хлопців завжди мінімум інформації».

Раніше дизайнерка прокоментувала зміни в образі Володимира Зеленського.

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