«Носити прикраси — мистецтво. Щоб мати стильний вигляд, треба знати деякі секрети», — експертка зі стилю Ірина Бейлі

Літо вже незабаром. А це означає, що саме час продумати свій гардероб. І, звичайно ж, літнє вбрання неможливо уявити без прикрас. В інтерв'ю «ФАКТАМ» експертка зі стилю Ірина Бейлі розповіла про те, які прикраси будуть модними влітку і як їх поєднати з предметами гардероба.

«Стиль „бохо“ люблять представники творчих професій»

— Ірино, цього року на піку популярності «бохо"-прикраси. Як їх вписати в образ?

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- Стиль «бохо» передбачає багатство текстур. У прикрасах можуть поєднуватися дерево, каміння, бісер, тканина… Такі аксесуари додадуть повсякденному образу яскравості та екстравагантності. Ви можете зробити прикраси самі з намистин, потертих старих поясів або з мушель. Довгі сережки або багатошарове намисто матиме чудовий вигляд з літнім вбранням. Поєднуйте їх з денімом, лляними сорочками та сукнями. Стиль «бохо» особливо люблять представники творчих професій. Однак він недоречний в офісі.

— Як носити модні цього літа яскраві сережки?

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— Із зібраним волоссям носіть великі та довгі, з розпущеним — мінімалістичні. Однак зараз дедалі більше модниць одягають довгі сережки зі стразами або з дрібним камінням, щоб створити ефект сяйва у волоссі. Контраст із кольором очей тільки посилить ефект.

Ірина Бейлі: «Зараз дедалі більше модниць надягають довгі сережки зі стразами або з дрібним камінням, щоб створити ефект сяйва у волоссі» (фото з альбому Ірини Бейлі)

— Сьогодні також дуже популярні тенісні браслети та намиста…

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— Так. Тенісні прикраси — це ланцюжки з однаковим за розміром камінням. Ці браслети і намиста лаконічні та елегантні. Справжній витончений мінімалізм і водночас ненав'язливий акцент. Такі прикраси можна сміливо комбінувати з годинником, великими сережками. Носіть тенісні намиста і браслети з футболкою і джинсами, брючними костюмами.

«Мінімалістичне серце на ланцюжку актуально завжди»

— Король сезону — бант. Він присутній навіть у декорі взуття. А як носити прикраси у вигляді бантів?

— Доповнюючи образ такою брошкою або сережками, потрібно враховувати деякі нюанси. Ці жіночні аксесуари з металу, тканини або кераміки виглядатимуть перебором у поєднанні з рюшами та занадто надмірними в офісі. Хіба що сережки-банти в контрасті зі строгою сорочкою можуть створити баланс у діловому образі. Я б порекомендувала не використовувати більше одного банта як прикрасу.

— Чи всім підійдуть модні прикраси у вигляді серця?

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— Наприклад, мінімалістичне серце на ланцюжку актуально завжди. А ще дуже зворушливий вигляд матиме брошка у вигляді серця, створена вашою дитиною або подарована близькою людиною. Така прикраса додасть образу емоційності.

— Розкажіть, будь ласка, про мистецтво носити браслети.

— Поєднуйте їх з одягом, у якому ваші кисті відкриті. Інакше браслет перетвориться на оздоблення манжета або рукава. Одягайте один тонкий браслет на зап'ястя, якщо хочете, щоб ваш образ ретранслював витонченість. А якщо є бажання вдягнути кілька браслетів, як це роблять італійки, пам'ятайте про таке правило. Якщо браслети в різних стилях або виконані з різних матеріалів, то бажано, щоб вони були в одній колірній гамі. При цьому один із браслетів завжди має бути «лідером». Якщо ж браслети різних кольорів, то вони мають бути в одному стилі. Також на піку моди зараз поєднувати браслети з годинниками. До елегантного годинника ви сміливо можете додати кілька тонких браслетів.

Гарний браслет стане в літньому сезоні чудовим доповненням практично будь-якого вбрання (фото Ольги Сметанської)

«У тренді поєднувати вінтажні прикраси із сучасним одягом»

— А як носити браслет на нозі?

— Цей суперстильний літній аксесуар чудовий на пляжі, прогулянці. Він поєднується з сукнями, шортами. Що стосується взуття, така прикраса має чудовий вигляд із сандалями, босоніжками, низькими кедами. Не варто поєднувати такий браслет із класичними човниками або туфлями на шпильці.

— Як носити брошки-квіти?

— Очевидно, що найкраще місце розташування таких прикрас — плече. Але й у волоссі або на поясі брошка-квітка буде мати вигляд ефектний та навіть авангардний. Якщо квітка велика, то варто забути про рюші, мережива й банти.

Тканинна квітка-брошка – одна з модних прикрас у 2025 році (фото Ольги Сметанської)

— Особлива прикраса — діадема. Сьогодні зі святкового аксесуару вона переходить у повсякденні образи.

— Носити діадему — доля сміливих і артистичних натур. Якщо вам притаманна епатажність і ви любите та вмієте, що називається, тримати стиль, то без остраху вдягайте діадему під джинси з білою сорочкою, з одягом, що не кричить, у стилі «кежуал-смарт». Це буде ефектно й неповторно. Макіяж має бути в нюдовій гамі, щоб образ не перетворився на карнавальний.

— Як поєднати з предметами гардероба вінтажні прикраси?

— У тренді поєднувати вінтажні прикраси із сучасним одягом. Це може бути, наприклад, кежуал-образ або мінімалізм. Так, вінтажний аксесуар стане акцентом і додасть навіть звичайнісінькому повсякденному вбранню вишуканості та елегантності. Доповнюючи свій образ аксесуарами, уникайте показності. Це важливе правило етикету. Взагалі, носити прикраси — мистецтво. Щоб мати стильний вигляд, потрібно знати деякі секрети. Якщо носите багатошарові ланцюжки на шиї, сережки мають бути мінімалістичні. А якщо на вас сережки-«люстри», надягати намиста не варто. Якщо носите масивні каблучки, не варто надягати ще й браслети. Не слід носити прикраси комплектами — «сережки + кольє + браслет + каблучка». Це сьогодні дещо старомодно.

— Чи можна поєднувати в образі золото та срібло?

— Так, табу вже давно знято. Ба більше, сьогодні це в тренді. Головне, щоб поєднання було продуманим: наприклад, срібні та золоті каблучки мають бути в одному стилі. Гарний вигляд мають браслети з різних металів однієї товщини.

Літні прикраси створюють особливий настрій (фото Ольги Сметанської)

— Які прикраси влітку недоречні?

— Важкі кольє зі щільного металу, а також хутряні, оксамитові та плюшеві елементи, які візуально «утеплюють» образ. Літні прикраси можуть бути створені з черепашок, натуральних каменів, перламутру, а також бісеру, дерева, кольорової емалі…

— Які поради дасте щодо прикрас на сумці?

— Зараз у тренді прикрашати сумки брошками, брелоками, мініатюрними сумочками і навіть м'якими іграшками. Сумка — прекрасний аксесуар для прояву вашої творчої уяви. Влітку прикрасьте її мушлею або квіткою, а восени — китицею із замші. Це бюджетно й ефектно.

Раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» відома фешн-експертка Ірина Бейлі розповіла про секрети елегантності француженок, які варто взяти до уваги.

Фото в заголовку Ольги Сметанської

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