Квартиру відберуть, але телевізор та зубну щітку залишать: якого майна мають право позбавити ухилянта в умовах воєнного стану

В Україні, де триває загальна мобілізація, авто і житло ухилянтів можуть забрати, а рахунки — арештувати, у разі порушення правил військового обліку і несплати відповідного штрафу. Про це розповіла адвокатка Марина Бекало, інформує ТСН.

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Так, за порушення правил військового обліку, вчинене в період дії правового режиму військового стану передбачається штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень за статтею 210, 210−1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ст. 307 КУпАП також визначено, що штраф має бути сплачений порушником не пізніше як через 15 днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу ТЦК та СП, а в разі оскарження такої постанови — не пізніш як через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

«У разі сплати штрафу обовʼязково потрібно направити квитанцію про оплату або її копію направити до районного ТЦК та СП, який приймав постанову про накладення штрафу», — зазначила Бекало.

У разі несплати штрафу, ТЦК та СП направляє постанову на примусове виконання постанови про стягнення штрафу до державного виконавця за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна. У разі відкриття виконавчого провадження з правопорушника стягується вже подвійний розмір штрафу (від 34 000 до 56 000 грн), а також витрати виконавчого провадження.

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«В рамках виконавчого провадження державний виконавець арештує та примусово стягує розмір штрафу з усіх банківських рахунків правопорушника, а також накладає арешт на наявне рухоме чи нерухоме майно з можливістю подальшої реалізації такого майна», — пояснила адвокатка.

Арешт на майно або кошти боржника накладається виконавцем шляхом винесення постанови про арешт майна/коштів боржника або про опис та арешт майна/коштів боржника.

«Арешт накладається у розмірі суми стягнення з урахуванням виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафів», — зазначила Марина Бекало.

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Чинним законодавством встановлений перелік рухомого майна, яке не підлягає примусовій реалізації:

• Предмети щоденного побутового особистого вжитку для задоволення щоденних фізіологічних та гігієнічних потреб (посуд, постільна білизна, засоби гігієни), речі індивідуального користування (одяг, взуття, всі дитячі речі).

• Лікарські засоби, окуляри та інші вироби медичного призначення, необхідні боржникові, членам його сім’ї та особам, які перебувають на його утриманні, за медичними показаннями.

• Меблі — по одному ліжку та стільцю на кожну особу, один стіл, одна шафа на сім’ю.

• Один холодильник на сім’ю.

• Один телевізор, персональний комп’ютер на сім’ю, один мобільний телефон — на кожну особу.

• Запас питної води, продукти харчування, необхідні для особистого споживання боржникові, членам його сім’ї та особам, які перебувають на його утриманні — з розрахунку на три місяці. Або гроші, необхідні для придбання запасів питної води та продуктів харчування для боржника, членів його сім’ї та осіб, які перебувають на його утриманні — з розрахунку трикратного розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день звернення стягнення, на кожну особу.

• Майно, необхідне для відправлення релігійних культів та ритуальних обрядів боржником, членами його сім’ї та особами, які перебувають на його утриманні, професійних занять боржника, членів його сім’ї та осіб, які перебувають на його утриманні, якщо воно є єдиним джерелом доходу таких осіб, знаряддя особистої кустарної і ремісничої праці, книги.

• Паливо, необхідне боржникові, членам його сім’ї та особам, які перебувають на його утриманні, для приготування щоденної їжі та опалення (протягом опалювального сезону) житлового приміщення.

• Використовувані для цілей, не пов’язаних із провадженням підприємницької діяльності, племінна, молочна і робоча худоба (по одній одиниці), кролики (дві пари), птиця (п'ять штук), корми, необхідні для їхнього утримання до вигону на пасовища.

• Насіння, необхідне для чергового посіву, та незібраний урожай — в осіб, які займаються індивідуальним сільським господарством (крім земельних ділянок, на які накладено стягнення).

• Сільськогосподарський інвентар — в осіб, які займаються індивідуальним сільським господарством.

• Допоміжні засоби реабілітації, що забезпечують компенсацію або усунення стійких обмежень життєдіяльності людей з інвалідністю та інших категорій осіб, автомобіль, яким відповідно до закону за медичними показаннями забезпечена людина з інвалідністю безоплатно або на пільгових умовах.

• Призи, державні нагороди, почесні та пам’ятні знаки, якими нагороджений боржник.

Якщо говорити про нерухоме майно, у разі якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 160 000 гривень, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється.

«В іншому випадку звернення стягнення на об’єкти нерухомого майна, об’єкти незавершеного будівництва, майбутні об’єкти нерухомості здійснюється, коли у боржника немає достатніх коштів чи рухомого майна, за рахунок яких здійснюється погашення боргів. При цьому в першу чергу стягнення відбувається на окрему від будинку земельну ділянку чи інше приміщення, що належать боржнику», — зазначила Бекало.

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В останню чергу звертається стягнення на житловий будинок чи квартиру, в якій фактично проживає боржник.

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