Екскапітан збірної України відзначив історичний тріумф у Лізі чемпіонів з маленьким сином та… сигарою (відео)

Колишній капітан збірної України з волейболу Олег Плотницький, який вирішив припинити виступи за національну команду, став переможцем Ліги чемпіонів у складі італійської «Перуджі».

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У надважкому п'ятисетовому фіналі з польським «Заверче» в Лодзі команда українця вела за партіями — 2:0, але суперникам вдалося зрівняти рахунок та перевести поєдинок на тай-брейк, у якому «Перуджа» все ж таки дотиснула поляків і вперше завоювала престижний трофей — 3:2 (25:22, 25:22, 20:25, 22:25, 15:10). При цьому саме Плотницький, який став з 18 балами третім за результативністю у своїй команді і увійшов до символічної збірної «фіналу чотирьох», приніс італійцям «золоте» очко.

Після тріумфу Олег разом із одноклубниками дозволив собі викурити сигару. Прокляття знято, адже раніше українець тричі зупинявся із «Перуджею» у півфіналі Ліги чемпіонів. А ще Олег відсвяткував перемогу зі своїм 3-річним синочком Святославом на руках.

Додамо, що раніше 27-річний Олег Плотницький у складі «Перуджі» виграв чемпіонат Італії, Кубок країни, національний Суперкубок (тричі) та клубний чемпіонат світу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олег Плотницький дійшов зі збірною України до чвертьфіналу чемпіонату світу.

Фото X European Volleyball

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