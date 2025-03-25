Екскапітан та лідер збірної України остаточно порвав з національною командою у 27 років

Знаменитий волейболіст «Перуджі» та збірної України 27-річний Олег Плотницький, який завоював свій перший трофей в Італії, вирішив завершити кар'єру в національній команді. Про це уродженець Вінницької області повідомив у зверненні в соцмережах.

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«Друзі, колеги, уболівальники, волейбольна спільното України та світу! Хочу звернутися до вас та поділитися своєю думкою про той шлях, який я пройшов у складі національної збірної України з волейболу, — написав Олег Плотницький на своїй сторінці у Facebook. — Це були не просто роки у формі збірної — це були неймовірно емоційні, результативні та незабутні часи. Досі виступають по шкірі мурашки, коли згадую наше Євро U20 у 2016 році, історичний вихід до чвертьфіналу на чемпіонаті Європи та чемпіонаті світу. Ми творили історію разом.

Хочу щиро подякувати всім гравцям, тренерам та їхнім помічникам за роки співпраці, за довіру, за боротьбу до останнього м'яча. Ви є частиною мого волейбольного серця, і я вдячний кожному.

Вірю, що український волейбол скоро зробить ще один крок уперед — до нових вершин, ще більш високого рівня. Потенціал у нас є. Таланти — неймовірні. Залишається тільки берегти цю єдність і примножувати здобуту.

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І ось, після всіх цих спогадів і досягнень, я ухвалив непросте, але зважене рішення. Моя історія як гравця національної збірної України завершилась.

Для мене час рухатися далі — іншим шляхом, але цей шлях завжди буде пов'язаний із розвитком волейболу. Я залишаюся вірним цій грі. І хто знає, у збірній України ми ще обов'язково побачимось — питання лише, в якому з можливих амплуа.

Я завжди прагнув лише кращого для нашої національної команди. І далі робити все, що в моїх силах, щоби український волейбол розвивався, міцнів і надихав.

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Дякую всім за підтримку. Я відчував її скрізь — у кожному місті, у кожному залі, у кожній частині земної кулі, де б ми не грали. Ви завжди залишаєтеся моєю командою. З повагою та вдячністю, Олег Плотницький".

Нагадаємо, що Олег Плотницький, у якого був конфлікт із національною федерацією, виступав у лавах збірної України у 2017--2023 роках, доходячи з «жовто-синіми» (у статусі капітана команди) до чвертьфіналів чемпіонату світу та першості Європи. У складі «Перуджі» він виграв чемпіонат Італії, Кубок країни, національний Суперкубок (тричі) та клубний чемпіонат світу .

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що віцечемпіон Олімпійських ігор відмовився виступати за Україну та приймає громадянство іншої країни.

Фото ФВУ

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