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У Києві чоловіки влаштували стрілянину з машини: що відомо
У понеділок, 19 травня, у Києві була стрілянина — двоє молодиків їхали містом й стріляли з машини з пістолета.
Це під час моніторингу соціальних мереж виявили правоохоронці. Внаслідок інциденту ніхто з громадян не постраждав. Зловмисників вже затримали, повідомили у Нацполіції.
Стрілянина відбулася у Дарницькому районі.
На відео двоє чоловіків з автомобіля Audi стріляли з пістолета під час їзди.
Під час затримання у ресторані у зловмисників вилучили пістолет. Обидва — кияни, віком 22 та 33 роки. Наразі з ними спілкуються слідчі.
Внаслідок інциденту поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене із застосуванням зброї.
Відповідно до статті, зловмисниками загрожує до 7 років.
Нагадаємо, нещодавно в Києві невідомий влаштував стрілянину в офісі в центрі міста, після чого стрибнув у Дніпро.251
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