У Києві чоловіки влаштували стрілянину з машини: що відомо

У понеділок, 19 травня, у Києві була стрілянина — двоє молодиків їхали містом й стріляли з машини з пістолета.

Це під час моніторингу соціальних мереж виявили правоохоронці. Внаслідок інциденту ніхто з громадян не постраждав. Зловмисників вже затримали, повідомили у Нацполіції.

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Стрілянина відбулася у Дарницькому районі.

На відео двоє чоловіків з автомобіля Audi стріляли з пістолета під час їзди.

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Під час затримання у ресторані у зловмисників вилучили пістолет. Обидва — кияни, віком 22 та 33 роки. Наразі з ними спілкуються слідчі.

Внаслідок інциденту поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене із застосуванням зброї.

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Відповідно до статті, зловмисниками загрожує до 7 років.

Нагадаємо, нещодавно в Києві невідомий влаштував стрілянину в офісі в центрі міста, після чого стрибнув у Дніпро.

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