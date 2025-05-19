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Маючи всього два дні вихідних, витратив їх для евакуації тварин з Вовчанська: в бою на Донеччині загинув 21-річний воїн з Харківщини
У бою з російськими окупантами поліг захисник з Ков’яг — Микита Кухар. Він мав багато друзів. А ще всім серцем любив тварин, і цю любов проніс через усе своє таке, на жаль, коротке життя. У червні йому мало виповнитись 22 роки, повідомляє Валківська міська рада.
«Закінчуючи навчання в школі, патріотично налаштований юнак спочатку мав намір стати військовим, потім обрав цивільне життя і спеціальність „міжнародна економіка“ Харківського державного університету харчування та торгівлі. Проте на студентській лаві засидівся недовго. Вже у жовтні 2021 року Микита Кухар уклав контракт на проходження військової служби в лавах Національної Гвардії України».
Коли почалось повномасштабне вторгнення, Микита проходив службу у навчальному центрі на Львівщині. Він зробив усе можливе, щоб перевестися до Харкова і доєднатися до бойового підрозділу.
«Разом з бойовими побратимами кулеметник Микита Кухар брав участь у кровопролитних боях за Костянтинівку, Кремінну, у Серебрянському лісі. Був поранений, підлікувався і знову повернувся на службу. Воював на найгарячіших напрямках фронту — Кліщіївка, Торецьк. Останні пів року — у складі бойової бригади «Азов». Після одного з боїв лікарі вийняли з його тіла уламок.
А на допомогу Микита завжди був щедрим. Його доброти вистачало не тільки військовим побратимам, рідним, а й тваринам. Він піклувався про притулки для тварин, пересилаючи їм кошти, не міг лишити без уваги і чотирилапих, що зосталися без господарів і шукали порятунку у військових".
Рік тому, маючи всього два дні вихідних, Микита витратив їх на те, щоб допомогти евакуювати тварин з охопленого війною Вовчанська. А коли дізнався про важкий стан внаслідок отриманих на війні опіків свого земляка Сергія Гамана, то долучився до збору коштів на його лікування.
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