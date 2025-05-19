Маючи всього два дні вихідних, витратив їх для евакуації тварин з Вовчанська: в бою на Донеччині загинув 21-річний воїн з Харківщини

У бою з російськими окупантами поліг захисник з Ков’яг — Микита Кухар. Він мав багато друзів. А ще всім серцем любив тварин, і цю любов проніс через усе своє таке, на жаль, коротке життя. У червні йому мало виповнитись 22 роки, повідомляє Валківська міська рада.

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«Закінчуючи навчання в школі, патріотично налаштований юнак спочатку мав намір стати військовим, потім обрав цивільне життя і спеціальність „міжнародна економіка“ Харківського державного університету харчування та торгівлі. Проте на студентській лаві засидівся недовго. Вже у жовтні 2021 року Микита Кухар уклав контракт на проходження військової служби в лавах Національної Гвардії України».

Коли почалось повномасштабне вторгнення, Микита проходив службу у навчальному центрі на Львівщині. Він зробив усе можливе, щоб перевестися до Харкова і доєднатися до бойового підрозділу.

«Разом з бойовими побратимами кулеметник Микита Кухар брав участь у кровопролитних боях за Костянтинівку, Кремінну, у Серебрянському лісі. Був поранений, підлікувався і знову повернувся на службу. Воював на найгарячіших напрямках фронту — Кліщіївка, Торецьк. Останні пів року — у складі бойової бригади «Азов». Після одного з боїв лікарі вийняли з його тіла уламок.

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А на допомогу Микита завжди був щедрим. Його доброти вистачало не тільки військовим побратимам, рідним, а й тваринам. Він піклувався про притулки для тварин, пересилаючи їм кошти, не міг лишити без уваги і чотирилапих, що зосталися без господарів і шукали порятунку у військових".

Рік тому, маючи всього два дні вихідних, Микита витратив їх на те, щоб допомогти евакуювати тварин з охопленого війною Вовчанська. А коли дізнався про важкий стан внаслідок отриманих на війні опіків свого земляка Сергія Гамана, то долучився до збору коштів на його лікування.

Помічник гранатометника взводу спеціального призначення загинув 12 травня 2025 року під час виконання бойових завдань внаслідок застосування ворогом БпЛа. Сталось це в районі населеного пункту Клебан-Бик Краматорського району Донецької області.

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Раніше «ФАКТИ» писали про загибель в бою 52-річного воїна зі Львівщини.

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