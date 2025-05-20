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Обручки вартістю 210 тисяч фунтів стерлінгів: як Меган Маркл порушила королівські традиції
Меган Маркл, яка посварилася з Кейт Міддлтон через плаття, і принц Гаррі досить незвично ставляться до традицій. Хоча подружжя передає деякі сімейні традиції своїм дітям, принцу Арчі та принцесі Лілібет, вони обрали сучасніший підхід до інших. Коли йдеться про весільні обручки та обручки для заручин, схоже, що герцогиня Сассекська вирішила робити все по-своєму, як вона часто робить зі своїм стилем, пише hellomagazine.com.
У дописі, опублікованому в інстаграмі її брендом стилю життя As Ever, з простим та лаконічним підписом «Simplici-tea», можна побачити матір двох дітей, яка бере чайне листя. Оскільки її ліва рука на видному місці, пильні шанувальники помітили, що обручки Меган розташовані дуже нетрадиційно: обручка біля основи, обручка з «вічністю» посередині, а ще одна обручка зверху.
Максвелл Стоун, експерт з діамантів британського ритейлера Steven Stone, уважніше розглянув унікальний стиль носіння обручок Меган, зазначивши, що її «нетрадиційний» вибір є «тонким, але змістовним відображенням готовності як її, так і принца Гаррі відійти від королівських умовностей».
Він додає: «Їхній вибір прийняти індивідуальність замість традицій показує їхній сміливий, сучасний підхід до життя та їхні ролі поза межами королівської родини».
Коли принц Гаррі зробив пропозицію у 2017 році, він використав обручку з трьома каменями, виготовлену на замовлення, яка, за словами Максвелла, мала «3-каратний діамант огранювання „кушон“ з Ботсвани та два менші діаманти з колекції ювелірних виробів принцеси Діани».
Експерт з діамантів також зазначає: «Понад рік потому Меган оновила обручку, замінивши оригінальну з жовтого золота на обручку з діамантами».
Оцінюючи вартість обручки «вічності» у 80 000 фунтів стерлінгів, Максвелл робить висновок, що «незалежно від того, як вона вирішить її носити», набір обручок Меган коштує близько 210 000 фунтів стерлінгів.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, що популярність Меган Маркл впала до історичного мінімуму.
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