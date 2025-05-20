Естонія очікує зростання небезпеки з боку росії: що відбувається

Естонія продовжує розглядати росію як загрозу навіть у разі можливого миру в Україні. Коли війна закінчиться, росія перерозподілить свої військові сили. Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур газеті Bild.

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«Близько 800 000 російських солдатів в Україні не просто повернуться додому жити на 200 євро на місяць. Вони, ймовірно, продовжуватимуть отримувати зарплату від російської армії; зараз вони отримують від 2 000 до 3 000 євро на місяць. Це означає, що загроза для нас зросте, якщо бойові дії в Україні припиняться», — сказав Певкур.

Боячись нападу з боку рф, Естонія збільшила військові витрати та проводить переозброєння. За словами міністра оборони, країна є однією з найбільш підготовлених у НАТО. Її армія становить 44 тисячі осіб і є обов’язкова військова служба. Естонія може зібрати силу менш ніж за 48 годин.

Естонія — член НАТО, що межує з росією, — збільшила свої військові витрати та переозброює армію через побоювання нападу рф. Наприкінці квітня Естонія отримала шість американських реактивних систем залпового вогню Himars в рамках однієї з найбільших угод щодо постачання озброєнь в історії країни. Окрім Естонії, Латвія та Литва також замовили кілька ракетних систем Himars.

Раніше ветеран російсько-української війни майор запасу НГУ Олексій Гетьман зазначив, що Європа може теж втратити свої території, якщо не допомагатиме Україні у цій війні.

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