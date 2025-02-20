Європа може теж втратити свої території, якщо не допомагатиме Україні у цій війні, — експерт

Ветеран російсько-української війни майор запасу НГУ Олексій Гетьман, який аналізує поточну ситуацію на фронті, переконаний, що Європа має долучитися до війни проти росії своїми військами, адже Україні буде вкрай важко тримати східний фланг.

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«Для багатьох країн завершення війни — це капітуляція України та полегшення. Насправді це не так. Бо путін атакуватиме інші європейські країни. Міністр закордонних справ Польщі говорить від імені всієї Європи щодо відправлення військ в Україну. Адже британці, країни Балтії, Франція не проти і розглядають ці питання. Поляки не тримають східний фланг — це робимо ми для всіх країн Європи», — каже експерт.

На думку Гетьмана, Європа може теж втратити свої території, якщо не допомагатиме Україні у цій війні.

«Росіяни можуть провести локальну війну приблизно через пів року. Скоріш за все, це буде одна з країн Балтії. Це може бути Естонія, зокрема Нарва. Туди можуть зайти „зелені чоловічки“. росія перевірятиме реакцію НАТО на 5-ту статтю», — зауважив він.

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Раніше повідомлялося, що Європа готується до найекстремальнішого військового сценарію.

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