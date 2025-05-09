Мирна місія, а не участь у війні: прем’єр Естонії про відправку військових в Україну

Прем'єр-міністр Крістен Міхал заявив, що Естонія, яка відхилила запити іноземних високопосадовців, які летіли до рф для участі в святкуванні 9 травня, не планує участі в бойових діях на території України. Він додав, що розміщення військових у дружній країні, що обговорюється, можливе лише в рамках міжнародної миротворчої або стримуючої місії і за умови політичної угоди, в якій братимуть участь ключові партнери, пише err.ee.

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«Йдеться не про участь у бойових діях. Якщо буде досягнуто мирної угоди, в якій, наприклад, беруть участь США і президент Трамп, і буде потрібна міжнародна участь у забезпеченні миру, тоді і може постати питання про участь Естонії», — повідомив Міхал.

Прем'єр-міністр додав, що у цьому процесі беруть участь десятки країн, від Канади до Туреччини, включаючи Францію, Велику Британію та Італію.

«10−20 держав вже заявили, що готові брати участь у формуванні сил стримування чи забезпеченні миру, а якщо основні безпекові партнери — США, Велика Британія та Франція — приєднаються до місії, то не залишиться осторонь і Естонія», — зазначив він.

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За словами прем'єр-міністра, йдеться про професійних військовослужбовців у кількості 100−130 осіб, а не строковиків.

Раніше лідер опозиційної Консервативної народної партії Естонії Мартін Хельме розкритикував плани уряду щодо можливої участі естонських військових у міжнародній місії в Україні. Він вважає, що таке рішення може поставити під загрозу безпеку самої Естонії та втягнути країну у прямий воєнний конфлікт із рф.

Раніше повідомлялося, що Британія готується до нападу росії.

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