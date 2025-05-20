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Спорт

Володар «Золотого м'яча» купив собі дуже дороге авто за половину денної зарплати (фото)

13:11 20 травня 2025
Карім Бензема

Володар «Золотого м'яча"-2022, переможець Ліги націй у складі збірної Франції Карім Бензема, який став з «Аль-Іттіхадом» чемпіоном Саудівської Аравії, потішив себе новим автомобілем, повідомляє Daily Mail.

37-річний футболіст поповнив свій розкішний автопарк «повсякденним суперкаром» BMW M5 вартістю 185 тисяч доларів, витративши на купівлю трохи більше половини своєї денної зарплати («Аль-Іттіхад» платить французу 305 тисяч доларів на день). Ще «якихось» 120 тисяч «зелених» залишилося на дрібні витрати.

Під капотом у нового «залізного коня» Бензема — 725 кінських сил та двотурбінний V8, який розганяється до 100 км/год за 3,5 секунди. Максимальна швидкість — 305 км/год.

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До речі, у гаражі 37-річної зірки футболу вже є Bugatti Chiron, Lamborghini Revuelto, Ferrari Purosangue та Rolls-Royce Spectre.

Нагадаємо, що Карім Бензема у 2022 році пішов зі збірної Франції, а у 2023-му залишив «Реал», зазіхнувши на річну зарплату в «Аль-Іттіхаді» у розмірі 111 млн доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірка «Манчестер Юнайтед» та збірної Англії розбив в аварії автомобіль за мільйон доларів.

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