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Володар «Золотого м'яча» купив собі дуже дороге авто за половину денної зарплати (фото)
Володар «Золотого м'яча"-2022, переможець Ліги націй у складі збірної Франції Карім Бензема, який став з «Аль-Іттіхадом» чемпіоном Саудівської Аравії, потішив себе новим автомобілем, повідомляє Daily Mail.
37-річний футболіст поповнив свій розкішний автопарк «повсякденним суперкаром» BMW M5 вартістю 185 тисяч доларів, витративши на купівлю трохи більше половини своєї денної зарплати («Аль-Іттіхад» платить французу 305 тисяч доларів на день). Ще «якихось» 120 тисяч «зелених» залишилося на дрібні витрати.
Під капотом у нового «залізного коня» Бензема — 725 кінських сил та двотурбінний V8, який розганяється до 100 км/год за 3,5 секунди. Максимальна швидкість — 305 км/год.
До речі, у гаражі 37-річної зірки футболу вже є Bugatti Chiron, Lamborghini Revuelto, Ferrari Purosangue та Rolls-Royce Spectre.
Нагадаємо, що Карім Бензема у 2022 році пішов зі збірної Франції, а у 2023-му залишив «Реал», зазіхнувши на річну зарплату в «Аль-Іттіхаді» у розмірі 111 млн доларів.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірка «Манчестер Юнайтед» та збірної Англії розбив в аварії автомобіль за мільйон доларів.
Фото Instagram794
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