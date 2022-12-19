Володар «Золотого м'яча» оголосив про звільнення зі збірної Франції: у чому причина

Нападник «Реала» та збірної Франції Карім Бензема, який завоював у жовтні «Золотий м'яч», оголосив про завершення кар'єри у національній команді. Про своє рішення 35-річний форвард повідомив на сторінці в Instagram.

«Я доклав зусиль і припустився помилок, щоб бути там, де я сьогодні, і я пишаюся цим! Я написав свою історію, а наша історія закінчується», — написав Карім Бензема.

Нагадаємо, що зірковий футболіст «зламався» перед поїздкою збірної Франції на ЧС-2022 і не зіграв у Катарі, де команда Дідьє Дешама програла у божевільному фіналі Аргентині і стала віцечемпіоном світу.

Причиною такого рішення форварда французькі ЗМІ називають конфлікт Каріма з головним тренером «триколірних» Дешамом, який, схоже, продовжить роботу з командою. Розбіжності, мовляв, почалися ще на початку чемпіонату світу, коли Бензема, не зважаючи на травму, хотів залишитись у розташуванні збірної, але тренер був проти. Схоже, Бензема так образився, що навіть відхилив запрошення президента країни Еммануеля Макрона відвідати фінал ЧС-2022 у Катарі.

Додамо, що дебют знаменитого нападника у збірній Франції відбувся у березні 2007 року у товариському матчі проти команди Австрії, коли Бензема вийшов у другому таймі на заміну та забив переможний гол. З того часу нападник провів за дворазових чемпіонів світу 97 поєдинків та забив 37 м'ячів. При цьому не варто забувати, що в 2015 році Бензема був відсторонений від ігор за збірну через скандал, пов'язаний з шантажем партнера по команді Матьє Вальбуена, і до травня 2021-го не отримував запрошень до національної команди.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кріштіану Роналду ухвалив рішення щодо кар'єри у збірній Португалії після сенсаційного вильоту з ЧС-2022.

Фото fff.fr

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