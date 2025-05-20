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Події

Окупанти вдарили по гідротехнічних спорудах та прикордонних селах на Сумщині

12:42 20 травня 2025
Пошкоджені споруди у Великописарівській громаді. Фото ОВА

На Сумщині, де днями російські загарбники вдарили дроном по автобусу, який евакуйовував мешканців прикордонних населенних пунктів, ворог пошкодив гідротехнічну споруду у Великописарівській громаді

Як повідомили обласній військовій адміністрації, наразі підтоплення населених пунктів немає. Наразі рівень води стабільний, без підйому.

«Начальник Сумської ОВА Олег Григоров доручив Охтирській РВА оперативно провести засідання комісії з питань ТЕБ та НС із залученням представників Регіонального офісу водних ресурсів. За висновками засідання загрози для населення на сьогодні немає», — йдеться у повідомленні.

Фото ОВА

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У ніч проти 20 травня росіяни били дронами та авіабомбами по прикордонню — в кількох населенних пунктах є пошкодження та знищення будівель.

Так, у Білопілській громаді сталася масштабна пожежа на цивільному об'єкті, а в одному з населенних пунктів Юнаківської громади кероварі авіабомби знищили два житлові будинки.

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На щастя, обійшлося без жертв.

За даними ПС ЗСУ, вночі росіяни атакували Україану з повітря, застосувавши 108 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. ППО знищилаа 93 ворожі БпЛА на сході, півночі та в центрі країни.

Фото Сумської ОВА

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