Понад 100 дронів атакували вночі Україну: які регіони потрапили під удар

Під час чергової атаки з повітря у ніч проти 20 травня росіяни застосували 108 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.

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Як повідомляють в Повітряних силах ЗСУ, ворог атакував з напрямків: Брянськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (рф).

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 93 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 35 — збито вогневими засобами ураження, 58 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина, Сумщина та Житомирщина.

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За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, під ударами росіян перебували три райони: Марганецька громада, по якій ворог бив з важкої артилерії; Межівська громада, яка зазнала атаки БпЛА (пошкоджені господарська споруда і приватні будинки) та Зеленодольска громада, де FPV-дрон потрощив сонячні панелі. На щастя, обійшлося без постраждалих та загиблих.

Постійно перебуває під ворожими ударами й прифронтова Херсонщина. Сьогодні ранком росіяни у Дніпровському районі Херсона атакували пасажирський автобус комунального підприємства — у двох пасажирів мінно-вибухові травми та контузії. Їм надають допомогу. Як повідомили в Херсонській міськраді, автобус зазнав суттєвих ушкоджень.

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А на Сумщині рятувальники гасили дві пожежі в одному з населених пунктів Білопольської громади, повідомляють в ДСНС.

Пошкоджень зазнали нежитлові приміщення. Рятувальникам вдалося запобігти поширенню полум’я та приборкати всі осередки горіння. За попередньою інформацією, загиблих та травмованих не має.

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Нагадаємо, що днями росіяни здійснили наймасовішу атаку на Україну за допомогою дронів-камікадзе — було застосовано 273 ударні БпЛА. Більшість — 150 барражуючих боєприпасів — росіяни спрямували на Київщину.

Фото ДСНС

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