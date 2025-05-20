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Переселенців теж призвуть: в Україні оновили правила мобілізації

18:34 20 травня 2025
В Україні переселенці підлягають мобілізації&nbsp;— Фото: mod.gov.ua

В Україні, де триває загальна мобілізація, з 1 червня 2025 року починає діяти оновлений порядок мобілізації, який безпосередньо стосується внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Згідно з чинним законодавством та Порядком проведення мобілізації, призов резервістів і військовозобов'язаних здійснюється незалежно від того, де особа перебуває на військовому обліку. Тобто статус ВПО не звільняє людину від мобілізації, пише Veteran.com.ua.

Так, усі внутрішньо переміщені особи зобов’язані повідомляти про зміну місця проживання до відповідного структурного підрозділу з питань соцзахисту за новим місцем проживання протягом 10 днів з моменту прибуття. Якщо ж ВПО вирішує повернутись до покинутого місця проживання, то вона має попередити про це той самий орган не пізніше ніж за 3 дні до виїзду.

У Постанові Уряду прямо вказано: навіть якщо внаслідок переїзду були втрачені документи, це не звільняє від обов’язку з’явитись до територіального центру комплектування (ТЦК). Неприбуття туди розцінюється як порушення законодавства.

Відповідно до статті 21 Порядку, громадяни, які прибули з тимчасово окупованих територій, мають право стати на військовий облік після реєстрації як ВПО. Після цього їхні дані передаються до районних або міських ТЦК та СП.

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Фото: mod.gov.ua/

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