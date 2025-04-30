Розбронювання лікарів: у Міноборони зробили важливу заяву

В Україні, де триває загальна мобілізація, деяких медиків позбавлять бронювання, наразі Міністерство охорони здоров’я готує список. Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

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На початку року уряд дозволив бронювати 100% медпрацівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров’я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи.

«Водночас для забезпечення потреб Збройних сил України та сектору оборони у медичних працівниках розроблено механізм розбронювання окремих медичних працівників, в яких є потреба. Наразі Міністерство охорони здоров’я України отримало відповідний запит від Міноборони та Командування Медичних сил Збройних Сил України», — йдеться у повідомленні МОЗ.

Як зазначили в Міністерстві оборони України, запит до Міністерства охорони здоровʼя стосується не всіх медиків, а лише обмеженої кількості фахівців, які пройшли підготовку за військово-обліковими спеціальностями та наразі є критично необхідними для доукомплектування підрозділів Медичних сил Збройних сил України — зокрема Сухопутних військ.

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Так, йдеться про посади: санітарних інструкторів (медичних сестер і братів); фельдшерів; військовозобов’язаних осіб офіцерського складу з підготовкою за фахом «лікувальна справа (сімейний лікар)», та деяких інших спеціальностей, яких планується залучити на військову службу за контрактом строком на 1 рік.

«Причина такого запиту — системна нестача медичних кадрів у медичних підрозділах. Після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2025 року № 36, яка передбачає 100% бронювання медиків, виникла загроза забезпеченню медичною підтримкою військовослужбовців через нестачу кваліфікованого медичного персоналу. Рішення про розбронювання стосуватиметься лише дефіцитних спеціальностей і лише тих фахівців, яких МОЗ визначить спільно з обласними департаментами охорони здоров’я. Ці працівники, згідно з чинним законодавством, зможуть підписати строковий контракт і обійняти посади у військових частинах, які сьогодні потребують підсилення», — повідомили в Міноборони.

Як писали «ФАКТИ», народні депутати планують запровадити контракти для осіб, які старші 60 років.

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